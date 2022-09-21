陸「以武促統」時間表？　馬曉光：若台獨突破紅線採取斷然措施

▲大陸中央台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日聚焦對台工作和兩岸關係發展情況。針對大陸對於解決「台灣問題」有沒有時間表？大陸中央台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光回應，再次重申‌‌我們堅持和平統一誠意，如果‌‌『台獨」分裂勢力和外部勢力‌‌挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。‌

馬曉光指出，「因為‌‌我們這種高度的自信來自於我們國家的發展進步，‌‌來自於14億中國人民的強大民意的支持，‌‌來自於我們中華悠久的歷史文化，所以說我們願意繼續最大的‌‌誠意，盡最大的努力來爭取和平統一的前景。‌」

他進一步強調，同時我們也必須把話講清楚，‌‌我們捍衛國家主權和領土完整的決心和意志，堅定不移，‌‌絕不允許任何人任何勢力侵犯和分國的神聖領土。‌

▲大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，聚焦對台工作和兩岸關係發展情況。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光進一步說，「如果‌‌『台獨」分裂勢力和外部勢力‌‌挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。‌『台獨』分裂勢力企圖「以武拒統」，只會加快自身力量滅亡。」

最後，他指出，祖國必然統一也必須統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求，‌‌使任何人任何勢力都無法阻擋歷史大勢，台灣問題以民族弱大而產生，必將隨‌‌民族復興而必將隨‌‌民族復興而解決。在中華民族走向偉大復興的歷史進程中，‌‌我們一定能夠實現祖國的完全統一。