色導演偷存女學生私密照！還逼「不穿內褲」拍片　電影學院要查了

▲趙韋弦被指控，誘騙30多名女學生拍攝大尺度照片，還竊取近200人的私密照。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

北京電影學院導演趙韋弦被爆料性騷擾，誘騙了30多名中學女學生生，拍攝大尺度照片、影片，還索取了近200名女學生的雲端帳號，竊取個人私密照，消息引起熱烈討論。對此，北京電影學院16日回應，已經成立專班，對真相展開調查，將依照調查認定的事實，依照規紀做出處置。

趙韋弦被指控，拍攝過程中誘騙30多名女學生，拍攝大尺度照片、影片，過程中會要受害者脫去衣物，穿上專門準備好的泳裝，還會要求受害者不穿內褲。

此外，受害女孩加碼爆料，趙韋弦進一步提出拍攝「完全不穿衣」的影像，雖然她拒絕了，但不曉得有沒有人因此受害。

▼北京電影學院也針對這起事件做出回應。（圖／翻攝微博）



除了誘騙拍攝大尺度照片、影片，趙韋弦被爆料，拍攝過程中會做出騷擾行為，更是鎖鑰了近200名女生的雲端帳號，竊取個人的私密照片。

對此，北京電影學院16日回應，校方注意到了網路上的發文，有人舉報2020級導演系本科學生趙韋弦，以軟體需要客戶測試為由，向他人借了雲端帳號，並且偷偷下載照片。

北京電影學院指出，校方對此高度重視，已立刻成立由相關部門、院系組成的專班，認真進行調查，後續將根據調查認定的事實，依歸紀做出懲處。

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