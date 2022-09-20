烏克蘭神速反攻中　克里姆林宮支持赫爾松「立即公投」加入俄羅斯

▲赫爾松偽首長薩爾多（Vladimir Saldo）呼籲立即公投加入俄羅斯，克里姆林宮也表態支持。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

面對烏克蘭近期的加速反攻，被俄軍所擁立的赫爾松（Kherson）偽首長薩爾多（Vladimir Saldo）呼籲，立即舉行公投加入俄羅斯聯邦，相信俄羅斯聯邦領導人將接受公投的結果，讓赫爾松地區將成為俄羅斯的一部分，成為一個完整的國家主體。隨後克里姆林宮也表態，支持赫爾松「立即公投」加入俄羅斯聯邦。

根據CNN報導，儘管薩爾多呼籲立即進行公投，但是並沒有具體說明投票的時間點，但表示赫爾松也有必要組建志願營，來支持俄軍。

赫爾松公共委員會主席奧夫恰連科（Vladimir Ovcharenko）在聲明中說，「我們認為現在比以往任何時候，都更有有迫切性，就赫爾松加入俄羅斯聯邦的全民公投做出堅定的決定。」

聲明指出，「我們相信，這一倡議將得到赫爾松地區居民的全力支持，加入俄羅斯不僅是歷史正義的勝利，還將確保該地區的領土安全，在通往赫爾松地區的道路上開闢新的機遇。復興和恢復我們土地的力量，恢復成熟的和平生活。」

▲烏軍在赫爾松地區的反攻頻頻傳出捷報。（圖／取自facebook.com/kirill.timoshenko）



以前的此類投票計劃已被延後，由於烏軍正集中攻勢，重新奪回了赫爾松的部分地區，但主要人口中心仍處於俄羅斯控制之下。

赫爾松相關首腦的聲明，是在東頓巴斯地區自稱為共和國的領導層，聲稱要採取類似行動之後所發表的。

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