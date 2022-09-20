烏軍渡河反攻頓巴斯　基輔稱又一核電廠遭攻擊

▲烏方稱，俄軍對烏南尼古拉耶夫（Mykolaiv）的核電廠發動砲擊。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

烏克蘭表示，烏軍已渡河準備攻擊頓巴斯地區俄軍。基輔當局今天也表示，南部另一座核電廠遭俄軍攻擊，廠內反應爐未受損運作正常。另波羅的海3國和波蘭宣布限制俄公民入境。

● 烏軍渡奧斯科爾河反攻頓巴斯



基輔當局今天表示，烏克蘭軍隊已渡過奧斯科爾河控制東岸，準備對東部頓巴斯地區的俄羅斯占領軍發動攻擊。

渡過奧斯科爾河（Oskil River）是烏軍反攻東北地區哈爾科夫州（Kharkiv）的另一個重要里程碑。這條河向南滙入北頓涅茨河（Siversky Donets），而北頓涅茨河婉蜒穿過俄國入侵的焦點頓巴斯地區（Donbas）。

● 烏克蘭稱俄軍攻擊南部另一核電廠 反應爐未受損



烏克蘭國家核電公司表示，俄軍今天凌晨攻擊烏國南部尼古拉耶夫州的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，不過廠內核反應爐並未受損，且運作正常。

路透社報導，國家核電公司（Energoatom）發布聲明稱，昨天午夜過後不久，距反應爐300公尺處發生爆炸，發電廠若干建築物受損。這次攻擊也對附近一座水力發電廠和輸電線路造成損壞。

核電公司說：「目前，皮夫登努克蘭斯克核電廠所有3個發電機組都在正常運作。幸運的是，廠內工作人員沒有傷亡。」

● 波羅的海3國與波蘭限制俄公民入境



愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛以及波蘭等國今天起將禁止所有持短期申根簽證的俄羅斯公民入境。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理本月稍早發表聲明稱「對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入」歐洲聯盟，他們感到憂心。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示「在與拉脫維亞、立陶宛及波蘭合作下，我們決定對俄國公民引進共同旅遊限制措施，以保障公共秩序和安全」。

●接連收復失土 澤倫斯基：持續奮戰不鬆懈



烏克蘭軍方今天表示，他們的部隊擊退在烏東哈爾科夫州（Kharkiv）和南部赫松州（Kherson）發動攻擊的俄軍。烏國本月在赫松及東南部頓內茨克（Donetsk）部分地區展開反擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）誓言，他們會為了奪回失去的領土而戰，絕不鬆懈。

澤倫斯基在每晚例行談話中說：「或許對你們有些人來說，在獲得連串勝利後，我們現在會慢下腳步來，但事實上沒有暫緩，我們是在準備接下來的一連串（行動）。對烏克蘭來說，必須要重獲自由，所有的地方都是。」

● 俄重申願意談換囚 批美使館失職



俄羅斯外交部今天表示，俄方已準備好與美國就換囚事宜進行談判，以釋放在俄遭到監禁的美國公民。該部也批評美國駐莫斯科大使館「未履行公務」，沒有保持溝通。

路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「我們多次告知，已準備好進行談判，以決定在俄羅斯被定罪美國公民以及在美俄羅斯公民的命運。」

俄羅斯此前曾示意，他們對換囚抱持開放態度，相關計畫可能包括美國陸戰隊退役成員惠蘭（Paul Whelan）、美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），以及在美國遭判刑入獄的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）。

● 拜登向習近平示警 違反對俄制裁是滔天大錯



美國總統拜登表示，他警告中國國家主席習近平，如果北京違背多國針對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的聯合制裁措施，投資環境將受到損害。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的採訪片段中，拜登表示，他告訴習近平，違背對俄的制裁將是「滔天大錯」。但他表示，到目前為止，沒有跡象顯示中國透過出售武器的方式來主動支持俄烏戰爭。

拜登表示，他是透過電話對習近平傳達這份警告，時間點就在習近平今年2月4日在北京冬季奧運上與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，並表示支持普丁過後。

● 頓內茨克控烏軍攻擊平民



烏克蘭東南部城市頓內茨克地方當局今天指控烏軍在當地發動攻擊，造成10多名平民死亡。

法新社報導，莫斯科扶植的頓內茨克（Donetsk）市長在社群媒體發布聲明稱，「初步資訊顯示，古比舍夫斯基（Kuibyshevskyi）區遭到懲罰性砲擊，導致13名平民死亡，受傷人數仍待確定。」

與此同時，俄羅斯軍方今天宣稱，他們在多個前線地區瞄準烏軍發動攻擊，造成軍事人員傷亡和軍用設備損壞。烏國總統府證實，俄軍在交戰地區一帶發動攻擊，造成10人喪生、22人受傷。

▲伊久姆亂葬崗屍體難以辨認。（圖／路透）



● 伊久姆亂葬崗屍體難以辨認 俄駁斥戰爭罪指控



烏克蘭東部城鎮伊久姆郊區日前發現一處亂葬崗，現場挖出400多具屍體。德國之聲（DW）記者深入當地報導，據現場調查人員說，死者身上有遭凌虐的證據，這是戰爭罪案件。

根據現場負責戰爭罪行調查的烏克蘭檢察官說，大部分的死者都是當地的居民。檢察官利瑪（Volodymyr Lymar）告訴記者說，「有些人可能有被認出來，但是他們約6個月前就已經遇害，部分人的屍體已經腐爛因此也無從辨識評論」。

路透社報導，克里姆林宮今天駁斥俄軍在烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）犯下戰爭罪行的指控，並稱這些指控都是「謊言」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「這與布查（Bucha，位於基輔郊區）的情況相同。這是個謊言，我們肯定會在此事上捍衛真相。」

● 俄老牌女歌手批普丁侵烏



俄羅斯著名女歌手阿拉．普加喬娃（Alla Pugacheva）今天譴責總統普丁在烏克蘭發動的戰爭，她說，這場仗讓士兵為虛幻目標命喪戰場，為平民百姓帶來負擔，還導致俄國國民成了全球賤民。

73歲的阿拉．普加喬娃蘇聯時期就是知名流行歌手，以1982年歌曲「百萬朵玫瑰」（Million Scarlet Roses）和1978年電影The Woman who Sings聞名，稱得上是俄國最知名的女性。