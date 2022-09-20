烏克蘭軍隊再傳捷報！奪回盧甘斯克村莊　親俄勢力強制徵兵

▲烏克蘭軍收復哈爾科夫後站在俄羅斯坦克上。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭近日重新奪回了東部城市利西昌斯克（Lysychansk）附近的一個村莊，這是一場雖小但具有象徵意義的勝利，意味著俄羅斯不再完全掌控普丁（Vladimir Putin）「特殊軍事行動」目標之一的盧甘斯克州（Luhansk）。烏克蘭的強勢進攻更讓國內親俄勢力「盧甘斯克人民共和國」感到恐慌，開始於街上強行徵兵。

據英國《衛報》報導，過去12天，東北部的烏克蘭兵團發起了令人震驚的反攻，解放了哈爾科夫（Kharkiv）地區300多個定居點，迫使俄羅斯部隊倉皇逃竄。盧甘斯克州長海代（Serhiy Haidai）表示，烏克蘭軍已經「完全控制」了利西昌斯克郊區的比洛霍利夫卡（ Bilohorivka ），「很快我們就會用掃把這些人渣趕出去。一步一釐米，我們將把整個土地從侵略者手中解放出來。」

今年3月，普丁在試圖奪取烏克蘭首都基輔（Kyiv）失敗後表示，控制整個頓巴斯（Donbas）地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）將是他在烏克蘭「特殊軍事行動」的目標。現在看來，克里姆林宮又再次失算了。

州長海代表示，勢如破竹的烏克蘭軍讓俄羅斯扶植的魁儡政權盧甘斯克人民共和國（Luhansk People’s Republic）領導人處於恐慌之中。許多報導指稱抓捕小隊在街上逮捕男子，並將他們徵召入伍。而為防止人民了解莫斯科的軍事挫敗，該國行動通訊與網路已遭封鎖。

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