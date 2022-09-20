台灣「左輪860無人機」擊殺俄軍風暴反裝甲飛彈車　炸裂畫面曝光

Ukrainian SOF reportedly destroyed a Russian Shturm-S Anti-tank missile carrier using drone-dropped munitions at the Southern front.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/JkMFprMFmX — BlueSauron????️ (@Blue_Sauron) September 16, 2022

記者林彥臣／綜合報導

台灣無人機廠商「橙森國際」之前被國際媒體爆出將Revolver 860無人機（左輪860）透過波蘭轉手給烏克蘭，最近推特上又流傳了一段影片，是Revolver 860成功擊殺俄軍Shturm-S風暴反裝甲飛彈車，這也Revolver 860的戰果首度曝光的影片。

▲台製的Revolver 860無人機（左輪860）透過波蘭提供給了烏克蘭。（圖／翻攝自DronesVision官網）



根據波蘭科技媒體 WP Tech報導，烏克蘭從台灣收到了 800 架這種無人機，能夠攜帶8枚 60 mm迫擊砲彈，無人機總重42公斤，其中7公斤為「左輪手槍彈匣」，10.5 公斤為一組 8 枚 60 mm迫擊砲彈，連續飛行時間25~40分鐘，可飛行距離20公里。

一位推特網友PO出影片表示，烏克蘭特種部隊在南部戰線使用無人機投擲的彈藥，摧毀了俄羅斯的 Shturm-S風暴反裝甲飛彈車。

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