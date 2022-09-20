國民黨批蔡英文「冷血」　民進黨：勿用天災做文章獲取政治紅利

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨19日召開記者會，痛批總統蔡英文及行政院長蘇貞昌18日晚間視察中央災害應變中心時，因致詞完立馬離席且未與地方首長連線。對此，民進黨發言人謝子涵回應，蔡英文與內政部早已向花蓮縣與台東縣兩位縣長及縣府救災團隊表達歉意，「但國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉？」

謝子涵表示，當災情陸續傳出時，國防部花東防衛指揮部便立刻完成災情應變中心一級開設，且地震發生隔天，蘇貞昌院長也赴花東勘災，指示中央全力支持地方，將災損降到最低，用最快的時間完成復原，「但國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉？」

謝子涵強調，地震發生後，全台各地都在努力救災，台東縣長饒慶鈴被爆出，地震發生時她還在忙跑選舉行程，並未立刻坐鎮台東災害應變中心，至今不針對此事做任何回應，態度閃躲。另外，國民黨前主席江啟臣在地震發生同時，正在為國民黨台中市議員站台時，竟說出「連地表都在搖動，可見盧秀燕和參選議員的威力是撼動地球。」

謝子涵指出，面對災情，國民黨直到今天還持續用災情做文章、製作網路攻擊圖卡，加深社會對立，這在在凸顯國民黨只想利用災情獲得自身政治紅利。災後的政治口水對救災毫無幫助，到底誰才是心中只有選舉沒有救災？呼籲國民黨不必兩面手法，藉由天災進行政治操作。

國民黨團19日召開「0918地震全民一心關懷災區」記者會，黨團總召曾銘宗批評，這是一場最沒有人性、冷血的中央應變中心會議，蔡英文讓台東縣政府縣長跟相關官員等2小時，結果連打招呼也沒有，慰問也沒有，鼓勵也沒有，拍拍屁股走人，國民黨予以最嚴厲譴責。