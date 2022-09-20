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中央地方會同勘災！徐榛蔚爭取復建補助　蘇貞昌：支持做到最好

▲▼蘇貞昌等一行人與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁於東里車站聽取災損簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼蘇貞昌等一行人與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁於東里車站聽取災損簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918地震重創花東地區，造成花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉與富里鄉內的橋梁和基礎建設倒塌、損壞，花蓮縣長徐榛蔚會同立法委員傅崐萁19日在台鐵東里火車站與前來視察震災的行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、內政部長徐國勇、台灣鐵路管理局局長杜微、公路總局局長陳文瑞聽取918震災造成的損害。

▲▼蘇貞昌等一行人與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁於東里車站聽取災損簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，918地震對花蓮縣內許多基礎建設都造成損害，交通方面希望中央協助拆除損壞橋梁並重建，配合寬度增加的河道重建大橋讓民眾可以放心通行；受震災影響的春日國小與樂合國小校舍，拆除與重建也希望院長能夠大力支持，給學童一個安心學習的環境。

行政院長蘇貞昌首先感謝徐縣長領導縣府團隊，在第一時間站在第一線進行災害的搶救工作，也特別感謝國軍同袍、警消、所有醫護人員，大家不眠不休搶救受災的民眾。

▲▼蘇貞昌等一行人與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁於東里車站聽取災損簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚當面向蘇貞昌爭取基礎建設及受損學校重建經費。

對於震災損害的部分，蘇貞昌表示，需要專業技師勘查，盡快做好，因為花東地區較多地震，相關耐震強度需要補強；校園方面，盡快恢復學校原有的情況。蘇貞昌說，對於這次震災復原的情形，中央全力支持，由相關團隊在各種方面的需要上，盡量做到最快最好。對於視訊會議產生的誤會，蘇貞昌表示是作業上疏失，導致沒有跟地方政府連線，對此致歉並表示會改進。

▲▼蘇貞昌等一行人與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁於東里車站聽取災損簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚、傅崐萁與蘇貞昌前往崙天大橋視察災損情形。

立法委員傅崐萁感謝蘇貞昌院長的支持和肯定縣府救災的努力，玉里超商的部分，在瓦礫堆中兩個小時救出四個人，生命跡象穩定，目前也都陸續出院，救災在昨天晚上六點鐘，已經正式完成。接下來重建的部分，玉里這邊是歐亞板塊交接的地方，是地震頻率高的地點，這次蘇院長前來勘災，因為地方政府財政困難，先前0206還沒有處理完的部分，這次能夠一併處理，希望院長可以做出整體的核定。

徐榛蔚、傅崐萁與蘇貞昌前往崙天大橋視察災損情形，徐榛蔚當場再向蘇院長表示，這次6.8級的地震帶來很大的災害，災害復原的部分需要中央的支援，重建盡快進行，讓民眾安心生活。蘇貞昌也允諾當地居民，會整個重建，預算問題會由中央來評估想辦法。

▲▼蘇貞昌等一行人與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁於東里車站聽取災損簡報。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蘇貞昌勘災後，了解地震對花蓮造成的影響，允諾重建崙天大橋需要6.8億元預算，工時約16個月，將會由中央編列預算重建；樂合國小、春日國小等多所學校有水塔毀損、管線破裂、天花板與牆面龜裂等災況，教育部長潘文忠承諾優先撥款協助學校維修維生管線與緊急安全修補，並儘快會同營建署與花蓮縣政府建設處為學校安全總體檢，並規劃後續補助；東里火車站軌道彎曲變形，嚴重影響通勤民眾交通，目前花蓮到台東間部分採用公路接駁，交通部長王國材預計在21日前完成鐵路前半段搶通並承諾視承客狀況機動加開接駁車。

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