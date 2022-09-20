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日月潭周邊山區現肢殘狗隻　稽查小組現地清查捕獸鋏和山豬吊

▲南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組日前於魚池鄉水社村展開第3次搜查活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組日前於魚池鄉水社村展開第3次搜查活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣農業處表示，近期接獲多起投訴指日月潭月牙灣附近有肢體殘缺的犬隻出沒，為確認附近山區是否遭設置捕獸鋏或山豬吊，「南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組」日前赴當地再度展開搜查行動，也提醒民眾若使用捕獸鋏或山豬吊造成動物嚴重傷亡，依《動保法》最高可處7萬5千元罰鍰。

農業處說明，「南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組」為縣府農業處、南投縣家畜疾病防治所及魚池鄉公所人員共同組成，9月14日在林務局南投林區管理處埔里工作站帶領下，前往日月潭月牙灣周邊山域、魚池鄉水社村展開第3次熱區搜查，確認當地是否遭設置捕獸鋏或山豬吊。

▲南投縣清除捕獸鋏及山豬吊熱區搜查聯合稽查小組日前於魚池鄉水社村展開第3次搜查活動。（圖／南投縣政府提供）

南投林管處森林護管員帶領團隊成員搜尋各種動物的獸徑，並針對這些獸徑利用金屬探測器進行搜索，細心解釋各種動物的習性，及因習性而產生獸徑的獨特處，以更貼近獵人的思維、思考可能放置獸鋏或山豬吊的地點，藉此更精準地進行搜查並提升團隊成員辨認獸徑的能力；農業處表示，後續將定期前往獸鋏或山豬吊通報熱區進行搜查活動，期望全面掃蕩違法陷阱，嚇阻並減少民眾濫用獸鋏或山豬吊傷害動物之情形發生。

家畜疾病防治所依《動物保護法》強調，若使用捕獸鋏或山豬吊造成動物因誤中陷阱而重傷斷肢甚至死亡，使用者可處1萬5千元至7萬5千元罰鍰；若致動物重傷或死亡者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元以下罰金，呼籲民眾切勿使用，以免受罰，若有相關問題，可電洽2222542轉接保護課。

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