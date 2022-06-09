內湖男砸54萬買保育類鸚鵡遭檢舉　見籠不見鳥...羽毛揪出他有罪

▲呂男向網友購買6隻列為1級保育類野生動物「黃頭馬遜鸚鵡」，並養在內湖家中限制鳥兒活動。（上為示意照，非該種鳥／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

家住北市內湖區呂姓「玩鳥達人」網購6隻要價9萬至15萬的「黃頭亞馬遜鸚鵡」，並飼養在家中，以鐵製鳥籠關住鳥兒們，並陸續拍照高調PO臉書分享，動保處接獲檢舉，持搜索票搜索，但未見鳥兒蹤影，掉落鳥毛經動物園鑑定為「黃頭亞馬遜鸚鵡」。士林地檢署偵結，依違反野生動物保育法予以緩起訴，並向公庫支付5萬元。

據了解，「黃頭亞馬遜鸚鵡」價格每頭9到15萬不等，棲息於熱帶稀樹草原、落葉林、太平洋沼澤森林等，身價也隨著數量稀少與多為一級保育導致國外價格開始水漲船高。

起訴指出，呂姓男子從2017年間，向不知名網友購買6隻「黃頭亞馬遜鸚鵡」後，未經主管機關許可，私自飼養在內湖豪宅，以鐵製鳥籠關住6隻鳥兒，限制牠們活動自由，並不斷對鳥兒們拍照上傳到個人臉書，也因高調舉止，遭動保處盯上，並在2020年9月20日持搜索票前往搜索。

不過，動保處發現6隻鳥都不見蹤影，住家僅剩5座中大型鳥飼養籠舍，也有多片鳥類落羽，經送台北市動物園鑑定後，確定為「黃頭亞馬遜鸚鵡」的DNA，全案經保七總隊報告偵辦。

呂男警詢、偵查時坦承不諱，檢方根據屏東科技大學野生動物鑑定書、動物園資料，認呂男犯野生動物保育法第42條第1項前段第2款未經主管機關許可搜擾野生動物罪，審酌呂男態度良好，無前科，予以緩起訴1年，緩起訴處分確定3個月內，向公庫支付5萬元。