全台首例！新北男網賣「山豬吊」挨罰1.5萬　21組絕命索已流出

▲朱姓男子在電商平台販賣「山豬吊」 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府動保處接獲民眾通報，有業者在蝦皮購物平台，違法販售山豬吊組裝零件，動保處取得資料後，前往販售商地址進行查處，並依《新北市動物保護自治條例》第17條販售山豬吊，裁罰1萬5,000元罰鍰。

據了解，新北市動保處近日接獲民眾通報，有業者在網路蝦皮、露天、Pchome等多處平台，販賣山豬吊組裝物，業者在電商平台上不僅販售山豬吊成品，並販賣6種組裝零件，包含踏板、強力彈簧、金屬套索等組裝品，朱姓業者坦承自2021年底開始向大陸淘寶網訂購，民眾下單後才會批貨進來販售，未售出任何1組山豬吊。

但據調查實際販售紀錄已售出給21位民眾，動保處再行文請電商平台提供購買者資訊，非法販售山豬吊業者已違反新北市動保自治條例第17條，裁罰1萬5,000元罰鍰。並持續追查購買非法山豬吊民眾，依動物保護法再各處1萬5,000元罰鍰，動保處亦要求各電商平台協助下架山豬吊商品，以免再有民眾購置受罰。

▼新北市動保處稽查店家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「山豬吊」陷阱是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎時套得越緊，使動物無法逃脫，嚴重會造成動物殘肢甚至死亡，農委會雖於100年6月29日動物保護法修正明訂任何人不得架設山豬吊規定，但為防止不肖業者販售，新北市政府2月23日公告動物保護自治條例，全國首創全面禁止製造、販賣、陳列、出租、出借。

新北市動保處表示，經常會巡山清除，並建立通報機制以減少犬貓、野生動物遭獸鋏、山豬吊傷害案件。規定主管機關得逕予排除、拆除或銷燬獸鋏或金屬材質之套索陷阱，土地所有權人、使用人或管理人不得拒絕，違者可處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。民眾如有發現有人非法設置獸鋏，可於第一時間通報動保處24小時專線(02)29596353處理，避免造成動物受傷憾事。