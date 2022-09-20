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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨團批蔡政府「綠化49→58台」　要NCC不得移頻TVBS否則杯葛預算

▲國民黨團召開「你好大我好怕 新聞台全面綠化 NCC懸崖勒馬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「你好大我好怕 新聞台全面綠化 NCC懸崖勒馬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC)證實，地區頻道、系統業者大豐、TBC有線電視集團，因與TVBS權利金費用談不攏，已向NCC提出申請將TVBS移頻到158頻道，並上架鏡電視新聞台到55頻道。對此，國民黨立法院黨團20日召開記者會，質疑蔡政府讓49台到58台全面綠化，並要求NCC，在保障消費者收視權益之下，不得任意將TVBS移頻至158台，倘若NCC配合民進黨政府全面綠化媒體，國民黨團不排除杯葛NCC預算。

國民黨團20日召開「你好大我好怕 新聞台全面綠化 NCC懸崖勒馬」記者會，黨團總召曾銘宗表示，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第一條明文規定，設立NCC有四大目的：保障論自由、促進通訊傳播健全發展、維護媒體專業經營、保障消費者權益。國民黨團提醒NCC，當初設立NCC名稱定位為「國家通訊傳播委員會」，是期望成獨立機關、依法行政，但檢視這6年來在蔡政府執政之下，NCC強力監控所有媒體，讓新聞自由程度一直在遞減。

曾銘宗指出，NCC在將中天新聞台撤照後，已經造成媒體全面綠化，NCC也想完成最後一哩路，將TVBS新聞台移頻到158台，國民黨團嚴正警告NCC，懸崖勒馬，不要淪為蔡政府的NCC。曾銘宗表示，過去也有新聞台權利金爭議問題，當時頻道商也試圖將民視停播，NCC出面呼籲頻道商、系統業者必須維護消費者權益，不得停播。國民黨團要求NCC不得有雙重標準，依法、依慣例不得將TVBS新聞台移頻道158台。國民黨團會在開議後，在審查預算之前，要求NCC必須提出「媒體全面綠化現況」，做出專案報告。

書記長李德維表示，在籃球迷心目中，球衣背號23號代表著美國籃球巨星「空中飛人」麥可喬丹，提到台灣電視新聞55台，一定會想到TVBS新聞台，一件麥可喬丹23號球衣以3億多元台幣天價拍賣出，TVBS新聞台在55頻道經營數十年，可以因為系統商、代理商向NCC申請移頻，就可以一筆抹煞經營成果？倘若NCC同意鏡電視入主55頻道，就是掠奪幫兇。

李德維指出，在新聞自由的台灣，鏡電視也在頻道中，不能因為系統商、代理商的利益，抹煞他台多年經營辛苦的成果。NCC過去所做所為已經是罄竹難書，現在想用市場機制，掩蓋政治、政黨利益、派系利益，甚至個人利益，讓特定頻道入主55台，相信所有媒體是無法接受的事情。

立委賴士葆表示，2020年5月16日NCC主委陳耀祥與NCC委員們，在立法院接受立法委員質詢時一致同意：「讓好頻道拿到更多版權費，以收視率最為分潤標準，獎勵優質頻道。」2年後的今天，NCC怎麼可以雙標到沒有下限？成為新聞自由的劊子手？

賴士葆呼籲，必須訂出「授權費與收視率之間的關連辦法」，同時必須針對華視收視率定出評鑑標準，未達標準就必須下架，NCC也應針對授權費的爭議召開公聽會，並且在年底選前不得做出決議，倘若NCC做不到，國民黨團會慎重考慮杯葛NCC預算。

▲▼國民黨團召開「你好大我好怕 新聞台全面綠化 NCC懸崖勒馬」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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國民黨團NCCTVBS杯葛

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