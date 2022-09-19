TVBS 55頻位換鏡電視？　NCC：已請縣市政府表示意見

▲NCC表示，有關鏡電視取代TVBS上架55頻位一案，已請地方縣市政府表示意見。（圖／資料照）

文／中央社



有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請鏡電視上架55頻位。NCC表示，此案已請地方縣市政府表示意見，後續以標準流程審查。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗表示，依相關規定，近期收到大豐跟TBC相關申請後，已經發文給相關地方縣市政府諮詢意見，了解是否會影響系統業者所在地消費者收視權益，後續移頻案就依照市場競爭、消費者權益、產業秩序、多元內容等面向做審查，本週計畫進行的調處並非針對此案。

有線電視新聞台區塊位在49到58頻位之間，被業界視為稀缺的「黃金地段」，過去多是系統商付授權費給進駐的新聞台頻道。據了解，鏡電視這次提出免費收視誘因，對系統業者來說，一來一往收入差異極大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關系統台申請把TVBS新聞台調到後面頻位一事，TVBS昨18日對此表示，除了錯愕，也對罔顧民眾收視權益的要求深表遺憾，日前已經拜訪NCC，嚴正表達不同意此移頻要求，為保障觀眾收視權益而努力，其他相關揣測則不予回應。

業界表示，中嘉數位旗下的全球數位媒體有代理TVBS新聞台跟寰宇新聞台，兩個頻道的費用日前都有調整，20日調處是全球數位媒體申請跟大豐的調處，應是雙方旗下有頻道年度授權費用談不攏才會調處。NCC過往在移頻案審查上都主張移頻屬於業者的商業談判過程，後續如何審查外界也在看。

根據NCC統計，大豐跟TBC旗下共有8系統，總戶數為90.7萬戶，整體市占約19.3%。