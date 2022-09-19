TVBS恐遭換頻！他怒批蔡英文踐踏鄭南榕　「下架民進黨所有候選人」

▲羅智強不滿TVBS要移頻。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

原先在55頻道的TVBS新聞台，傳被台灣第三大有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視提出移頻申請，分別移至158頻道與149頻道，並由「鏡電視新聞台」補上空缺的55頻道。對此，國民黨前台北市議員羅智強批評總統蔡英文背叛民主、踐踏社運人士鄭南榕的遺訓；羅也呼籲，若NCC敢同意移頻，全民一起下架民進黨所有候選人。

針對TVBS被移頻爭議，羅智強再臉書表示，「怒！怒！怒！」民進黨太過分了，囂張到已經容不下任何新聞自由，在中天新聞被關台之後，蔡英文就已經背叛了民主，而現在輪到TVBS被提出要移頻至149、158台，用以削弱TVBS，完全違背當初鄭南榕所堅持的新聞自由和言論自由。

羅智強批評，民進黨這些不肖的徒子徒孫，尤其蔡英文得寸進尺，踐踏了鄭南榕的遺訓，如果TVBS和中天一樣被民進黨打壓和封口，台灣也無須再談新聞自由了。

羅智強說，民進黨太囂張、蔡英文太可惡、台灣人太好欺負，年底的選舉全民有責，一起捍衛TVBS、捍衛台灣的新聞自由，若NCC敢同意移頻，全民一起下架民進黨所有候選人，捍衛TVBS。