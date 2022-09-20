七星潭星光音樂會9／24登場　住宿送溫泉券再抽特斯拉

▲花蓮「星光音樂會」將於七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「星光音樂會」將於9月24日18時30分至21時在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦，從現代曲風到古典聲樂，以不同曲風詮釋以天文為主題的音樂，並有天文老師導覽星空，提供聽覺及視覺的星光饗宴，現場還有小小聯合國星光市集，歡迎大家帶著野餐墊，在療癒星空下欣賞樂曲，同時滿足心靈和味蕾。

觀光處長張志翔表示，星光音樂會已第三年在七星潭舉辦，結合花蓮獨具的自然景觀，以花蓮的青山藍海為背景，海灘鵝卵石為舞台，海浪聲為伴奏。演出內容選曲以圍繞星星、月亮、太陽為主題並邀請療癒美聲歌手舞思愛·羔露（Usay Kawlu）、阿卡貝拉純人聲演唱團體VOX玩聲樂團、花蓮在地的聲子樂集樂團與花囍臨門樂團。本次更邀請奧地利薩爾茨堡莫扎特音樂大學聲樂演唱家陳集安，與希舞集聚舞蹈劇場團長江婕希合作演出，帶來聲樂與舞蹈的聯合演出。透過橫跨古今東西的歌曲，配合樂曲老師解說音樂、天文老師講解天文，享受一個療癒且悠閒的夜晚。

今年星光音樂會中特別舉辦「星光市集」，共有15個攤位，邀請移居花蓮的外國老闆到活動現場設攤，大家當天可以品嘗到包含來自荷蘭、奧地利、韓國、泰國等國家道地的料理，除了異國美食，星光市集也蒐羅花蓮在地美食、甜點、文創商品及愛心公益商品，讓大家享受音樂及星空的同時，多元的餐食讓味蕾也能獲得滿足。花蓮縣天文協會理事長陳冠榮將在現場穿插於樂曲之中進行天文導覽及述說星座故事，同時也特別提醒，場地的燈光除了維持活動安全以外，要盡量減少不必要的光源，讓大家不只聽見星光，還能看見星光。

▲從現代曲風到古典聲樂，詮釋以天文為主題的音樂，提供聽覺及視覺的星光饗宴。

為鼓勵遊客於活動前後留宿花蓮遊玩，花蓮縣政府將提供限量200組溫泉泡湯券，只需於星光音樂會活動至服務台出示9月23、24、25日其中一日之於花蓮住宿或訂購證明（收據、發票、電子）即可獲得2張溫泉泡湯平日券，可用於花蓮縣安通溫泉區及瑞穗溫泉區之合作溫泉店家，於當日18時30分開始出示兌換。

花蓮縣政府另也準備了大獎給參加「星光音樂會」活動的民眾，只要與活動合照，並且在花蓮合法旅宿住宿，就有機會獲得特斯拉和Gogoro電動機車。抽獎活動詳情請見「花蓮永續樂遊 特斯拉等你抽」網站(https://trip.hl.gov.tw/event)，記得帶著野餐墊，一同享受七星潭的星光、美食、好音樂！

