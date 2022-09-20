　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

七星潭星光音樂會9／24登場　住宿送溫泉券再抽特斯拉

▲▼花蓮「星光音樂會」將於七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮「星光音樂會」將於七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「星光音樂會」將於9月24日18時30分至21時在花蓮縣七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦，從現代曲風到古典聲樂，以不同曲風詮釋以天文為主題的音樂，並有天文老師導覽星空，提供聽覺及視覺的星光饗宴，現場還有小小聯合國星光市集，歡迎大家帶著野餐墊，在療癒星空下欣賞樂曲，同時滿足心靈和味蕾。

觀光處長張志翔表示，星光音樂會已第三年在七星潭舉辦，結合花蓮獨具的自然景觀，以花蓮的青山藍海為背景，海灘鵝卵石為舞台，海浪聲為伴奏。演出內容選曲以圍繞星星、月亮、太陽為主題並邀請療癒美聲歌手舞思愛·羔露（Usay Kawlu）、阿卡貝拉純人聲演唱團體VOX玩聲樂團、花蓮在地的聲子樂集樂團與花囍臨門樂團。本次更邀請奧地利薩爾茨堡莫扎特音樂大學聲樂演唱家陳集安，與希舞集聚舞蹈劇場團長江婕希合作演出，帶來聲樂與舞蹈的聯合演出。透過橫跨古今東西的歌曲，配合樂曲老師解說音樂、天文老師講解天文，享受一個療癒且悠閒的夜晚。

▲▼花蓮「星光音樂會」將於七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年星光音樂會中特別舉辦「星光市集」，共有15個攤位，邀請移居花蓮的外國老闆到活動現場設攤，大家當天可以品嘗到包含來自荷蘭、奧地利、韓國、泰國等國家道地的料理，除了異國美食，星光市集也蒐羅花蓮在地美食、甜點、文創商品及愛心公益商品，讓大家享受音樂及星空的同時，多元的餐食讓味蕾也能獲得滿足。花蓮縣天文協會理事長陳冠榮將在現場穿插於樂曲之中進行天文導覽及述說星座故事，同時也特別提醒，場地的燈光除了維持活動安全以外，要盡量減少不必要的光源，讓大家不只聽見星光，還能看見星光。

▲▼花蓮「星光音樂會」將於七星潭風景區賞星廣場旁海灘舉辦。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

從現代曲風到古典聲樂，詮釋以天文為主題的音樂，提供聽覺及視覺的星光饗宴。

為鼓勵遊客於活動前後留宿花蓮遊玩，花蓮縣政府將提供限量200組溫泉泡湯券，只需於星光音樂會活動至服務台出示9月23、24、25日其中一日之於花蓮住宿或訂購證明（收據、發票、電子）即可獲得2張溫泉泡湯平日券，可用於花蓮縣安通溫泉區及瑞穗溫泉區之合作溫泉店家，於當日18時30分開始出示兌換。

花蓮縣政府另也準備了大獎給參加「星光音樂會」活動的民眾，只要與活動合照，並且在花蓮合法旅宿住宿，就有機會獲得特斯拉和Gogoro電動機車。抽獎活動詳情請見「花蓮永續樂遊 特斯拉等你抽」網站(https://trip.hl.gov.tw/event)，記得帶著野餐墊，一同享受七星潭的星光、美食、好音樂！
 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
余文樂14樓豪宅被地震牽連！　「有家歸不得」牽兒子遊走街頭
發錢了！8.7萬人受惠　每人可領1000元現金
「德東飆車王」釀1死2傷　認買8千萬新屋：要繳貸款沒什麼錢
快訊／分局8樓墜落！　41歲警身亡
夏綠蒂公主太可愛！哈利梅根一見她藏不住笑　網卻一面倒狂罵
日月潭知名會館櫃檯小姐耍陰招　用自己帳戶向房客收錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

支架大洋舟將航向都歷部落　夏威夷國寶大師空中探勘航線

七星潭星光音樂會9／24登場　住宿送溫泉券再抽特斯拉

「聯防快速通道」奏效　苗栗為恭醫院緊急救護急性腦中風婦

居家防火診斷不可少　南消麻豆消防風水師提供免費諮詢

「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫天馬行空再畫30年

全台最爛道路投89線　南投縣將加碼2億鋪設53公里瀝青路面

台南永康男子吃薑母鴨突昏倒　消防人員緊急救護送醫

「我可以-運動義賣會」東港高中登場　找回樂智長輩生活樂趣

清潔工醉倒超商抱怨工作不順　警關懷開導送返宿舍

花蓮春日國小震損嚴重！評估重修或重建　停課期間採遠距教學

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

支架大洋舟將航向都歷部落　夏威夷國寶大師空中探勘航線

七星潭星光音樂會9／24登場　住宿送溫泉券再抽特斯拉

「聯防快速通道」奏效　苗栗為恭醫院緊急救護急性腦中風婦

居家防火診斷不可少　南消麻豆消防風水師提供免費諮詢

「3」似廚師帽又像花椰菜　兒童聯想畫天馬行空再畫30年

全台最爛道路投89線　南投縣將加碼2億鋪設53公里瀝青路面

台南永康男子吃薑母鴨突昏倒　消防人員緊急救護送醫

「我可以-運動義賣會」東港高中登場　找回樂智長輩生活樂趣

清潔工醉倒超商抱怨工作不順　警關懷開導送返宿舍

花蓮春日國小震損嚴重！評估重修或重建　停課期間採遠距教學

阿北橫切馬路害騎士自撞慘摔！網友看一半狂轟肇逃…警還原真相

富驛酒店經營權之爭　更審逆轉改判前董座侯尊中勝訴

續租約「1要求」讓妹子不舒服！內行現身解惑：正常程序

佛寺學校躲反抗軍！緬軍直升機掃射反擊　孩童6死17傷

支架大洋舟將航向都歷部落　夏威夷國寶大師空中探勘航線

台積電大漲逾2%！　台股上漲123點站上14500關卡

八德運動中心意外全怪包商？張善政：等專業調查較有公信力

快訊／高雄小港工廠火警　「碰一大聲」民眾嚇壞：門窗都會動

「國民失落男」姜泰伍正式入伍！　平頭照曝「預計2024年退伍」

趙春山／二十大前的外交暖身　中國企圖主宰「世界島」

地方熱門新聞

運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝

淨化選前治安　南警強力掃蕩不法資金28億

屏東劣地改種綠電　重生變綠金

打過一劑　女娃染疫胸凹重症住加護

1.2萬高雄人嗨迎白沙屯媽祖喊「我愛你」！

台南永康男子吃薑母鴨突昏倒送醫

春日國小受震損嚴重　重修或重建一併評估

台南市公布第9波酒駕累犯名單

南消一大隊配合樹人國小消防演練

聯防快速通道奏效　為恭醫院救護中風婦

屏東2歲童迷途大哭　警忙安撫...阿嬤來了

投89線全線鋪設瀝青路面　南投縣加碼2億

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

餘震搖不停...高雄連夜「橋梁健檢」結果曝

更多熱門

相關新聞

狗狗搭「無人駕駛特斯拉」兜風　網嚇壞

狗狗搭「無人駕駛特斯拉」兜風　網嚇壞

電動車特斯拉的自動駕駛功能，讓許多人可以省下開車的力氣，但美國一名網友日前竟然在路上看到，有一隻狗獨自在「無人駕駛」的特斯拉上兜風，頭還不斷伸出窗外張望，影片po出後也引發網友熱議。

國旅補助訂房遭拒　客氣炸丟證件！真相讓店員糗了

國旅補助訂房遭拒　客氣炸丟證件！真相讓店員糗了

特斯拉造車成本大幅降低

特斯拉造車成本大幅降低

華爾街變心！蘋果狂吸5700億空頭重押　取代特斯拉

華爾街變心！蘋果狂吸5700億空頭重押　取代特斯拉

獨／特斯拉牽車2周發不動　揪出肥軟兇手

獨／特斯拉牽車2周發不動　揪出肥軟兇手

關鍵字：

七星潭星光音樂會住宿溫泉券特斯拉

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面