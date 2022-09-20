快訊／彰化抓到賄選！送醬油禮盒＋1票500元　2里長參選人栽了

▲某里長候選人送醬油及買票被拘提。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導



九合一大選在即，彰化地檢署日前接獲檢舉，有里長候選人送醬油禮盒、500元買票，昨日通知300多名支持選民到案說明，將無黨籍劉姓、黃姓老里長2名候選人拘提，經訊問後，認二位里長候選人均涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，惟無羈押必要，分別諭知交保6萬元、2萬元。

彰化地檢署指出，檢察官楊聰輝指揮彰化縣警察局員林分局、彰化縣調查站、移民署彰化縣專勤隊偵辦，於9月19日通知相關選民到案說明後，分別拘提、通知員林市劉姓里長候選人、黃姓里長候選人到案，查扣現金、禮品等物。

經查，劉姓里長候選人係以每票500元加上禮品賄選；另黃姓里長候選人則係以每票500元賄選。檢察官訊問後，認二位里長候選人均涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，惟無羈押必要，分別諭知交保6萬元、2萬元。

彰檢強調，已在轄區調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會。隨著選舉期程接近，將再次巡迴調查站、各警分局召開選舉查察分區座談會，由檢察長洪家原親自率領執行秘書王銘仁主任檢察官等人，就轄區各陣營參選狀況、選情結構加以掌握，落實佈雷、蒐集賄選情報等選舉查察工作，並進行反賄選宣導，以彰顯政府反賄選之決心。