地震前上山採藥！台東男留話家人「迷路又受傷」失聯　警消搜救中

▲▼搜救小組研判男子位置。（圖／台東消防局提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

何姓男子15日獨自前往台東延平鄉山區採藥，超過預計返家時間，家屬19日卻接到男子電話「受傷又迷失方向」，隨即失去聯繫，家屬通報119協尋，警消20日一早成立救援小組擴大搜救中。

119接獲19日夜間接獲民眾報案稱，何姓家人9月15日獨自前往延平鄉永康山區採藥，預計在山上待2-3天時間下山，昨天接到失聯者電話說在山上受傷，無法辨識方向下山回家。

台東消防局獲報後立即召開搜救會議，派遣山域專責隊結合林管處、警察局人員共7名於20日清晨7點入山搜索，針對可能區域大範圍搜救，不錯過任何可疑跡證，期待能盡快找到失聯人員。



消防局表示，因何姓男子獨自上山採藥失聯案件，無法得知失聯者確實求救位置，由於山區廣闊從入山口到達可能事故地點須3-7小時左右，搜救困難度相當高。

▲消防局派遣山域專責人員4人結合警察山青及林務局人員，入山全面展開搜救任務。

目前消防局除派遣山域專責人員4人攜帶裝備外外，並結合警察山青及林務局人員共計7人，入山全面展開搜救任務。

消防局呼籲民眾上山工作，獨自行動可能發生生命危險，除應合法入山申請外，應告知家人或友人工作地點聯絡方式，以俾維護自身安全，消防局關心你。