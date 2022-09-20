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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸36歲歌手吃檳榔致癌過世　浙江下令「永久禁售檳榔」

▲▼浙江通令永久禁售檳榔。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲浙江通令永久禁售檳榔。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸歌手傅松最近因口腔癌去世，得年36歲，他在生前於社交平台上表示自己的口腔癌是吃檳榔所致，呼籲「珍惜生命，遠離檳榔」。同時，浙江省通知檳榔製品不得在浙江省銷售，官方工作人員表示，這個通知基本是永久性的，不是短期（下架）。

據《紅星新聞》報導，9月15日，浙江省義烏市廿三里街道的便利店老板徐先生（化姓）反映稱，當地食品安全監管部門要求商家下架店內檳榔，不得銷售。徐先生說，他當日剛從檳榔經銷商處進了一批貨，下午便收到了下架檳榔的通知，暫時不知如何處理店內的檳榔存貨，「市監局的人9月15號下午在微信群裡通知：所有便利店銷售的檳榔全部下架，不得銷售。」

9月19日下午，某知名檳榔品牌在義烏市的經銷商表示，前幾日有多家商戶向其詢問有關檳榔下架的消息，但他們一直未接到有關部門的上述通知，「9月14日公司說暫緩進貨，但沒想到是這麼嚴重。但如果商家有檳榔賣不掉，我們也會過去幫他收貨的。」

對此，義烏市市場監督管理局的工作人員確認上述通知屬實。該工作人員表示，近期上級有關部門要求，「浙江省內的食品經營者不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔製品。這個通知基本是永久性的，不是說短期（下架）。」該工作人員稱，如果之後商家存在銷售檳榔的行為，相關部門會對此進行處罰，「現在就是先引導商戶對檳榔進行下架處理。」

浙江省市場監督管理局的工作人員也稱，浙江省是從今年9月初開始下發有關通知，禁止檳榔作為食品銷售的。據該工作人員表示，2020年最新版的《食品生產許可分類目錄》取消了食用檳榔的類別，檳榔作為食品的生產許可和監管便缺乏了依據。

近年來大陸的檳榔監管政策逐漸推進且趨於嚴格。公開資料顯示，2017年，原國家食品藥品監督管理總局將檳榔果列入了一級致癌物；2019年，湖南省檳榔食品行業協會要求湖南所有檳榔生產企業從該年3月7日起停止全部廣告宣傳；2020年，最新版的《食品生產許可分類目錄》取消了「食用檳榔」的類別；2021年9月17日，國家廣播電視總局辦公廳發布通知，要求自即日起，停止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。

此外，各地也紛紛在跟進禁檳榔。9月19日，四川省南充市營山縣市場監督管理局微信公號發布消息稱，為落實四川省市場監督管理局辦公室《關於加強檳榔製品銷售監管的通知》要求，有效監管檳榔及檳榔製品銷售行為，近日，營山縣市場監管局組織全縣檳榔代理商和經銷商進行了集體約談。會議要求，各經營戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品；對食品經營場所銷售檳榔及檳榔製品的，立即聯繫食品經營單位下架，如有違法行為，將依法查處。

9月16日，成都市新津區市場監管局微信公號消息提到，為進一步加強檳榔製品銷售監管，近日，花橋所開展檳榔製品專項清查行動。此次行動，將校園周邊、超市、便利店、小型商場等作為重點檢查區域，深入排查違規銷售檳榔行為，同時利用線上外賣平台檢索違規銷售檳榔商家，再進行線下檢查，做到精準打擊。目前共檢查便利店、超市等食品經營單位10家，發現有6家食品經營戶銷售檳榔的情況，已責令其立即下架。

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