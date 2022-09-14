颱風「梅花」直衝浙江沿海　上海機場「繩索綁住」115架飛機

▲漁船停靠避風。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

颱風「梅花」13日晚間解除海警，朝大陸浙江前往，預計於今（14）日下午至夜間登陸，大陸中央氣象台指「梅花」為強颱風級別。為防範災情，浙江四機場飛機全部清空，上海浦東與虹橋兩大機場五成以上航班將調減取消，且用繩索綁住停機坪上100多架飛機。

據《中新社》報導，隨著「梅花」北上，未來幾天台灣北部的降雨將會逐漸減弱，大陸江浙滬一帶今明兩天則會進入風雨最強的颱風影響核心時段。

據中國氣象局消息，「梅花」今日下午至夜間在浙江溫嶺到舟山一帶沿海地區登陸，暴雨及大暴雨將集中在江蘇南部、安徽東南部、浙江中北部、上海等地。浙江近岸海域將出現4到6公尺的巨浪到狂浪。

氣象專家指出，此次颱風強度很強，具有風雨影響時間長、影響範圍大、與天文大潮疊加潮位高等特點。大陸中央氣象台已將颱風預警提升至橙色預警，僅次於最高級的紅色預警。

大陸國家防總於13日12時將防汛防颱風四級應急響應提升至三級，並對颱風防禦工作作出安排部署。浙江省防指已啓動防颱風二級應急響應，江蘇、上海、福建等省市防指已啟動防颱風四級應急響應。

浙江全省所有海上作業漁船已於13日中午12時前回港避風，12日18時前所有休閒漁船停業，海上養殖人員全部撤離上岸。另外，14日浙江寧波、舟山、台州等多地停課一天。

▲工作人員在固定飛機。（圖／新京報）

另外，交通亦受到影響，上海兩大機場取消進出港航班589架次，其中，浦東機場322架次、虹橋機場267架次，並繫留（繩索固定）115架飛機；浙江寧波、台州、舟山、溫州等四機場不安排飛機過夜及停場。