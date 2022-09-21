TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

▲國民黨舉行「反粗暴移頻，反變相關台，守護新聞自由！」記者會 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（21）日舉行「反粗暴移頻，反變相關台，守護新聞自由！」記者會，強調關台事涉言論自由，絕對不容侵犯，且相關審議都有法定程序，NCC是否雙重標準？現場除齊呼口號「反粗暴移頻，反變相關台」外，更堅定要求民進黨不可強推數位中介惡法。

國民黨對國家通訊傳播委員會提出三點要求，包含，一、反粗暴移頻，堅守原則、不可雙標；二、反變相關台，新聞言論自由、不可一錯再錯；三、數位中介惡法，全民反彈、不可強推。

曾在TVBS服務八年餘的台北市議員鍾沛君表示，TVBS新聞台堅持維持中立，卻被政治因素一腳踩在腳底。此次移頻，就像長期在東區經營並維持一定品質的店面，突然被要求搬到深山，NCC罔顧的不只是TVBS的權益，更是全民的收視權。

鍾沛君批，民進黨總是一手紅蘿蔔一手棍子，上次棍子打中天後，紅蘿蔔給華視，這次顯然拿起棍子對向TVBS，紅蘿蔔要給鏡新聞，她擔心言論寒蟬效應會發酵，若轉開新聞區塊，每個頻道報導角度都差不多，那跟北韓或大陸有何不同？據了解苗栗已率先反對，原因就是有違收視權益，希望NCC三思而後行。

新北市議員參選人戴湘儀呼籲蔡政府，別讓台灣成為國際笑話，別讓台灣新聞自由受到如此威脅。從中天關台開始，政府立場已有所傾斜，NCC應要捍衛媒體之評論自由，而非僅維護特定立場媒體。蔡政府跟NCC如此強力介入，就是要削弱TVBS新聞台影響力。移頻等於是類關台，罔顧人民權益，是否事涉利益交換？嚴重影響觀眾收視權益。

戴湘儀指出，今天蔡政府若能關中天、移頻TVBS，那麼任何新聞台都岌岌可危。TVBS沒犯大錯，NCC或許無法關台，但移頻僅需NCC允許就可執行，或許NCC選前不會直接移頻TVBS，但是否產生嚇阻作用，讓特定立場電視台得安安靜靜？何況中天是選後才被清算、關台！當台灣只剩下力挺民進黨的一種聲音，就成為集權國家。

國民黨文傳會主委暨立法委員洪孟楷表示，系統業者認為只是純粹商業考量，但若只是商業考量，閱聽大眾權益在哪裡？TVBS新聞台是國內收視率客觀指標最高的新聞頻道，系統台能為純粹的商業考量，犧牲閱聽大眾權益？NCC避無可避一定要回應，因為NCC自己通過的「有線廣播電視系統經營者訂定上下架規章參考原則」中，就明文指出應「尊重消費者收視習慣，將收視滿意度較高之頻道置於較前段頻道」。

洪孟楷強調，蔡政府若硬要TVBS移頻，不就是讓綠營政治利益大於民眾收視權益？過去陳水扁時代，時任立委賴清德就曾經要TVBS關台，但是陳水扁曾說過，「作為總統或執政者，無論電視台和節目的好壞，就算很討厭某家電視台，要關掉電視台或節目，都不該是由政府去關，應該是要由閱聽人，也就是觀眾，透過市場機制決定，這是他對民主的信仰和看法，所以此事後來也就不了了之。」連扁政府都做不了的事，現在蔡政府竟演都不演，想要橫柴入灶？何況鏡電視開台時，多有黨政介入護航之爭議，到目前為止NCC都還沒釐清。

