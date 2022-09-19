宣布「社會面清零」才10天　海南再爆新一輪疫情

▲海南8月爆發疫情，導致15萬遊客滯留。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸海南10日才宣佈「社會面清零」，近日再通報新增本土確診。官方認為，新一波疫情涉及「城中村」、自建房，人員密集，且出現了學生感染者，不排除在其它風險區域人群發現新增感染者的可能。

據《健康時報》報導，海南省萬寧市16日新增2例本土確診病例，在常態化核酸檢測中發現。值得注意的是，這是自10日海南宣佈已全面實現「高質量社會面清零」目標後，又出現的新「社會面感染者」。

9月16日至18日3天時間內，海南累計通報新增25例本土感染者，涉及萬寧市、海口市和三亞市。其中，萬寧新增的確診個案分別在萬城鎮中學和萬成小學就讀。

▲三亞全市6日起以「臨時性全域靜態管理」為名實施封城。（圖／CFP）

疫情從何而來？據18日海南省防疫記者會通報，此次病毒為Omicron變異株BA.5.1.3引起，與海南「0801」疫情為同一變異株，初步考慮此次疫情為「0801」疫情的延續，具體感染來源尚在調查中。

防疫指揮部綜合組副組長李文秀指出，本次萬寧「0916」疫情在常態化核酸檢測中發現，疫情涉及萬城鎮城中村、自建房，人員密集，也出現了學生感染者，後續在密接、高風險區人群中檢出更多感染者的可能性仍較大，不排除在其它風險區域人群發現新增感染者的可能。

旅遊勝地海南省8月因爆發疫情，多個城市「封城」，民眾除了出門接受PCR篩檢以及購買民生必需品外，一律不准外出，超過10萬名遊客滯留，被迫在下榻的旅館進行隔離，引發爭議。