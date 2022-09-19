BA.4.6傳播力「比BA.5多10%」　羅一鈞：台灣已有4例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布247例變Omicorn亞型變異株確定病例，分別為179例本土個案與68例境外移入，醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣4例Omicorn BA.4本土個案都是BA.4.6，研究顯示比BA.5傳播率略高10%。雖然英美BA.4.6確診率逐漸上升，但台灣目前仍以BA.5為主，是否成為主流病毒株還有待觀察。

羅一鈞提到，本土疫情從BA.2變成BA.5時，傳播力大約增加3成以上，BA.4.6傳播力雖然增加10%，但不代表一定會快速傳播，只能說是一項警訊。

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台灣目前共監測到7例BA.4境外移入，分別來自美國、英國、法國、荷蘭、奧地利，先前4例本土個案除了3例家庭群聚外，另有一例散發個案，但均未轉為中症或重症，更沒有證據顯示社區有進一步傳播。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

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