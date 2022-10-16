熟女猛灌酒醉倒！醒來全裸見「朋友哥哥躺身邊」　2個月後懷孕了

▲原PO某次酒後亂性後，再也不碰酒。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡和朋友小酌放鬆身心，但記得要保護好自己。一名女網友表示，她平常很愛喝酒，某次心情不好就把自己灌到不省人事，結果隔天醒來卻發現自己全裸躺在朋友哥哥的身邊，嚇得急忙落跑也不再和對方聯絡，沒想到2個月後竟發現懷孕了，讓她相當震驚，「那天之後，我再也不碰一滴酒」。

原PO在「匿名公社」發文表示，以前非常愛喝酒，不論是純酒還是混酒都可以接受，先前有一次對上7人，還把對方灌到投降，酒量算是很不錯。某天她心情很不好，就找來3個女生朋友一起喝酒，那天她喝得特別兇，很快就不省人事了。

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沒想到等原PO醒來，竟發現自己和一名男人全裸躺在床上，對方是某個女生朋友的哥哥，隨後她急忙洗澡就離開，也換了電話號碼，並拒絕和那名朋友聯絡。但不幸的是，本來不容易受孕的她，竟在2個月後發現自己懷孕了。

▲原PO醒來發現躺在朋友哥哥旁邊。（示意圖／記者周宸亘攝）



原PO思考了10天左右，最後決定把孩子拿掉，「因為我實在沒有能力當一個單親媽媽，也沒有勇氣去面對將來孩子長大後，問我『爸爸呢』，我更不想讓孩子在不健全的家庭長大」。她也說，那天之後自己再也沒有碰過一滴酒，也搬離原本的住處，「事情發生到現在已經過了13年，想到那個無緣的孩子，心總是隱隱作痛」。

不少人看到後紛紛表示，「過去就放心裡就好」、「這是很負責的做法，不要想太多」、「也許小朋友下個家庭可以更幸福！別想太多，加油」、「要好好愛自己」、「人生有時候難免有污點在，就看自己什麼心態了，人沒有十全十美」、「放寬心就好」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。