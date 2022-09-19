明起轉涼！熱帶系統有望成15號颱風「塔拉斯」　週末北東雨勢明顯

▲明天開始天氣轉涼，圖為未來一週降雨趨勢預測。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

明天受到東北風增強影響，各地溫度下降，北台灣高溫下降3、4度，早晚低溫約21度，感受偏涼，週三開始桃園以北、東半部降雨機率提高，尤其在週五到週末期間雨勢較為明顯，另週五以後將有熱帶系統發展，有機會增強為今年第十五號颱風「塔拉斯」。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明天東北風增強，各地溫度略降，北部高溫約28到29度，比今天低約3到4度，其他地區高溫30到32度，明晚各地低溫約21到24度西半部日夜溫差大，早晚感受偏涼，偏涼的溫度會持續一週。

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明日清晨花東、中南部沿海有零星陣雨，白天各地多雲到晴可見陽光，感受舒適較溫暖，午後南部、各地山區有雷陣雨，尤其南部平地降雨機率高，近期地震頻繁，前往山區須特別留意土石鬆動。

▲週五以後可能有熱帶系統發展。（圖／氣象局）

週三迎風面降雨機率增加，桃園以北、東半部降雨機率提高，有發生陣雨機率；週四迎風面水氣減少，大台北山區、東半部有雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨。

週五到週末期間迎風面水氣又會增加，北部、東半部有短暫陣雨，雨勢也會比較明顯，其他地區仍是多雲到晴有午後雷雨。

週五後在菲律賓東方海面的大低壓區會有較明顯的熱帶系統發展，週末將往西移動，確切位置、強度還需持續觀察，有機會增強為今年第十五號颱風「塔拉斯」，受該系統影響，週五到週末迎風面水氣會增加。

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