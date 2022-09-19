恐有颱風？位置超尷尬　變天時間出爐

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周日晚間8時模擬圖顯示，台灣及巴士海峽附近有熱帶擾動活動的機率。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，周末前後台灣及巴士海峽附近有熱帶擾動活動及發展的機率，位置超敏感，周五晚到周日北部、東半部有明顯降雨的機率。對於近期是否可能還有颱風生成，中央氣象局預報員趙竑指出，仍要觀察。



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周二各地多雲時晴，中南部及花東部分平地及山區仍有短暫雨的機率，有一小股冷空氣，氣溫略降，北台略轉涼。

▼吳德榮說，周五晚至周日東北風及熱帶擾動影響，北部、東半部有明顯降雨的機率。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



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吳德榮說，周三東北風水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲，午後山區有局部短暫雨的機率；周四、周五白天水氣減少，各地大多晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。



吳德榮指出，周五晚至周日東北風及熱帶擾動影響，北部、東半部有明顯降雨的機率；最新歐洲模式系集模擬顯示，周末前後，台灣及巴士海峽附近有熱帶擾動活動及發展的機率，位置超敏感，但有不確定性，應持續觀察。

對於近期是否可能還有颱風生成，趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周二、周三之後台灣東邊外海為大低壓帶環境，裡面本來就會有小低壓消消長長，會不會成颱還要看哪一顆的位置、路徑有沒有機會發展，變化比較大，仍要再觀察。