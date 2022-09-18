超級強颱「南瑪都」襲日本！300萬人緊急避難　路樹連根拔起

▲南瑪都威力驚人，九州地區已有地方政府要求民眾緊急避難。（圖／氣象廳）

記者王佩翊／編譯

強颱南瑪都被稱為「超級颱風」，目前已開始逼近日本，根據最新路徑，南瑪都將會在18日至21日間直接穿越整個日本本土四島，威力不容小覷。九州地區已開始降下大雨，鹿兒島縣更出現路樹倒塌的情形。截至18日上午10時，已有5萬2400人被要求緊急安全措施（災害已經發生的緊急避難），同時也有302萬1100人被下避難指示。

日本防災警報一共分為5個級別，從輕到嚴重分別「預警訊息」、「大雨、洪水或暴潮注意報」、「老年人等疏散」、「避難指示」以及「緊急安全措施」。其中由於緊急安全確保是已經發生災害才會發布，因此一旦發布第4級的避難指示，該地區所有居民都必須立刻避難。不僅如此，日本政府還取消了勸導避難，也就是說，只要發布避難指示，就要全員疏散。

根據《日本放送協會》報導，鹿兒島政府已經對出水市等地的2萬5200戶住戶（5萬2400人）、西之表市7800戶（1萬4400人），發布警戒第5級的緊急安全措施。另外，熊本縣天草市、長崎市、宮崎市、佐賀縣江北町以及鹿兒島縣鹿兒島市則共有146萬9900戶（302萬1100人）被發布避難指示。

鹿兒島縣鹿屋市更因強風，發生路樹遭連根拔起的意外，倒下的路樹阻擋了一半的道路，導致現場交通陷入混亂。

南瑪都仍持續北上，鹿兒島縣與宮崎縣也已進入暴風圈，目前九州南部風勢極強，同時降下激烈豪雨。氣象廳指出，南瑪都威力驚人，且按照最新路徑，可能會從九州登陸日本，屆時恐發生數十年一度的大型災害，因此也對鹿兒島縣發布大雨、洪水或暴潮的特別警報。

南瑪都18日上午10時在鹿兒島縣屋久島東南方60公里的海面上，以20公里的時速持續朝北北西移動，中心氣壓925百帕，近中心最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速達每秒70公尺。

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