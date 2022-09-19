志願役士兵被記大過2次慘遭汰除　陸軍提告追討3個月薪資

▲陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部游姓志願役軍人遭勒戒停役，因服役未滿4年，軍方提行政訴訟向他求償賠款。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部游姓志願役服役期間因犯錯，被一次記大過2次遭單位核定退伍，但他因服役未滿志願役最少年限4年，軍方依「志願士兵不適服現役賠償辦法」，向他追討3個月薪水9萬6974元，但游男經催繳仍未繳納，軍方只好提行政訴訟。士林地院判游男應如數給付。

判決指出，游男原為軍事訓練第53梯新兵，2017年4月20日轉服志願士兵（訂於2021年8月27日退伍），服務於陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部，法定役期4年，但他因未服滿4年就被以「一次記大過兩次」經單位核定退伍，導致他未服滿志願士兵現役最少年限，軍方依「志願士兵不適服現役賠償辦法」計算，向他追討前3個月受領待遇10萬8250元，應賠金額為9萬6974元（計算式：108250×43／48＝96974元），但游男接獲通知後，拒絕付款，軍方只好提告。

法院開庭時，游男經合法通知，均未出庭也未提出書狀為任何聲明或陳述。

行政訴訟庭法官認游男應服志願役期限為48個月，但他從2019年1月1日經單位核定不適服現役生效，尚未服役期為43個月，但已領3個月共計10萬8250元，依比例計算，判他應如數給付軍方9萬6974元。全案可上訴。