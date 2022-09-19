強震震倒圍牆壓住浪浪　白河警及時救援脫困受讚賞

▲台南白河區崁頭里一處民宅圍牆因地震倒塌，當場壓住1隻流浪狗，白河警方獲報即刻救援，以千斤頂等工具協助狗狗脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台東強震全國有感，18日下午台南市白河區崁頭里一處民宅圍牆因地震倒塌，當場壓住1隻流浪狗，白河分局獲報即刻救援，以千斤頂等工具協助狗狗脫困，令民眾對警方善心稱讚不已。

18日下午2時44分強震後，在白河區崁頭里崁子頭１處無人居住的民宅，傳出圍牆因地震倒塌，鄰居吳姓民眾跑出戶外，聽見有小狗哀嚎聲，循聲尋找發現1隻流浪狗被壓在圍牆下動彈不得，狀似相當痛苦。

吳姓民眾立即撥打電話報警請求警方協助，白河派出所巡佐蔡宗融、警員林文澤獲報趕往，抵達後發現係1隻黑色流浪狗因強震閃避不及遭塌陷的圍牆壓住身軀，立即先以巡邏車上的千斤頂等工具支撐倒塌牆壁，與隨後到場支援消防、義消人員合力成功將流浪狗救出，狗狗幸僅有輕微擦傷並無大礙。

白河警分局長劉其賢表示，白河分局二名員警不以善小而不為，秉持著人在公門好修行，以任何生命都該受到尊重下，及時搶救流浪狗，值得稱讚嘉勉，同時也提醒民眾，強震過後還有餘震，請轄內居民遇到地震時應保持冷靜，遠離建築物極可能落下之巨大物體，如電線桿、大樹、窗型冷氣機、圍牆等，家中若有飼養毛小孩等寵物時，也要注意是否掙脫亂跑以危害到生命安全，以免遭受更大危害。