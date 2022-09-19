震央一路往北！趨勢圖曝　氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震

▲震央有一路往北的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急，下同）

記者楊晏琳、李宜秦／綜合報導

台東發生規模6.8強震，此後餘震不斷。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理地震分佈及發生次序；雖然看似有往北的趨勢，不過粉專仍提醒，地震無法預測，不宜過度解讀。氣象局也給出「一路往北」的原因，並推估未來2天仍可能有規模5以上餘震。

紅色表示發生時間愈新、圈圈愈大表示規模愈大。根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」統計圖，截至今天中午為止，地震分布及發生次序，有一路往北的趨勢。

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對此中央氣象局解釋，這些地震仍均屬同一序列，只是東部縱谷斷層很長，北至北花蓮、南至南台東，因此地震分佈的位置較遠，據統計，本次地震序列次數已達150個。

氣象局地震中心副主任吳健富表示，截至今日10:26為止，包括前震、主震、餘震累積共已達150個，目前判斷這些地震都是發生在東部斷層系統，由於時間、位置相近，所以會放在同一地震序列。

外界擔心未來地震會一路往北，對此，吳健富表示「不一定」，餘震南北都有分佈，只是位置好像有往北，可能會被聯想到1951年的花東大地震序列，當年花蓮北部、台東南部都有出現大規模地震。

吳健富指出，因為該處近五十年來沒有大規模地震，因此累積能量多，也需要較多時間釋放能量，未來2天仍可能出現規模5以上餘震，不過從昨晚到今早來看，餘震數量有減少，他提醒，地震震央往北可能誘發地層錯動，花蓮北邊也須多加注意。

▲粉專提醒大家提高警覺，但不必恐慌。

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