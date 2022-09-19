蔡英文念完稿就走挨轟　他曝深綠也搖頭：根本政權末期

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台東接連2起強震，中央官員陸續坐鎮災害應變中心，但地方卻不滿臨時接到指示要進行線上會議，但卻讓他們枯等了2個小時，等到內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌及總統蔡英文終於到場，卻念完稿就直接起身離開，痛批「冷血」。蔡英文19日為此致歉，而民進黨前立委郭正亮則指出，有一位深綠名嘴直言不可思議，「根本是政權末期」。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，台東縣府團隊，包含縣長、副縣長、秘書長及所有局處首長，全都在縣府災害應變中心裡，針對台東連續2天強震、逾100次餘震的狀況，商討各種應變方案，18日傍晚6點開完會後，突然接到中央指示，被告知「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，結果卻不知道時間，等了2個小時。

余明勳指出，等到人終於到了，中央相關部會窗口做完報告後，徐國勇指示、糾正內政部相關同仁、蘇貞昌發表一些「在我看來無關痛癢的訓示」，接著換蔡英文上場，結果照稿唸完後，3人起身離開會議，讓台東現場所有人錯愕不已。台東縣長饒慶鈴則在底下留言，稱「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。

郭正亮分析，身為總統，可以調動軍隊救災，所以了解災情是很重要的，但這次事件就像是末梢神經沒感覺，如果蔡英文不知道狀況，警政署與消防署至少可以整理一些資料，但結果好像都沒有。

郭正亮提到，前總統李登輝在921地震時曾親自飛到災區，準備周詳，還帶了現金紅包慰問災民，而相較之下蔡英文整起事件感覺就是心不在焉。

面對爭議，蔡英文上午接見警消代表團時表示，昨天和前天，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，我們全體警消同仁，都在第一時間全力投入救災工作。

蔡英文說，昨天晚間，她到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，「對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意」。