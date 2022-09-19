姊姊難產離世！小姨子「嫁給姊夫」照顧2外甥　吐心聲獲網友祝福

▲姊難產死，妹與姊夫組家庭。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

為照顧外甥，她決定嫁給姊夫。安徽一個另類家庭近日引起網友熱議，當地一名女子難產身亡，遺下一對年幼子女，其妹妹為照顧孩子，竟選擇「嫁給」姊夫，由小姨變成孩子的「新媽媽」。她回應質疑時表示，「雖然給不了他們真正的母愛，但是我會一直陪伴著他們，直到兄妹倆成家立業，希望姊姊在天上能放心。」

據《極目新聞》報導，2012年年底，23歲的安徽亳州男子韓建濤和同歲的李敏敏成婚，組建了新家庭。新婚不久，二人便到浙江平湖的一家服裝廠打工。為了增加收入，下班後，小兩口經常到路邊擺地攤，從傍晚一直到深夜。韓建濤回憶說，「敏敏十幾歲時，她父親就出車禍去世了。敏敏有4個妹妹1個弟弟，家裡條件很不好，她肯出力，也很能吃苦。」

2014年，韓建濤和李敏敏的兩口之家迎來了新成員，兒子出生了。2016年，李敏敏再度懷孕後回老家待產，而為了早日還清因建新房欠下的16萬元（人民幣，下同）外債，韓建濤留在浙江打工。

因為婆婆身體不好不能熬夜，懷孕期間李敏敏一直由親妹妹李漂漂照顧。沒想到噩運襲來，李敏敏生二胎時遭遇難產。韓建濤回憶起當時的情景，仍然悲痛不已，「醫生和家裡都盡力了，最後只保住了女兒，沒能保住大人。」

朝夕相處的妻子說沒就沒了，韓建濤一時難以接受這樣的現實，整日昏昏沉沉借酒澆愁。他一度懷疑自己得了抑鬱症，說話變得不自然，至今尚未完全恢復正常。

後來，韓建濤帶著兩個幼小的孩子從安徽前往江蘇，投靠在那裡打工的岳母和李漂漂，「那時候兒子3歲，女兒剛出生，生活特別艱難，多虧了漂漂和岳母幫著照顧。」韓建濤說，這一照顧就是2年多。

「女兒從一出生就跟著漂漂，一直管漂漂叫媽媽，2020年的時候，兒子改了口，也叫她媽媽」，韓建濤說，女兒和漂漂長得很像，平時走在外面，別人都以為是一對親母女。

2019年的一天，岳母把韓建濤和李漂漂叫到了跟前，提議他們組建新家庭。「聽到這事之後，我們誰都沒看誰，都挺尷尬和別扭，完全沒有心理準備，因為從沒這樣想過」，韓建濤說，此前岳母從未跟他倆商量過。他們認真考慮了這個建議，最終都認可了。

大約一個星期後，韓建濤和李漂漂及岳母回到了安徽老家，雙方長輩坐在一起簡簡單單吃了個飯，就算成了家。韓建濤從心底裡覺得虧欠，「我們沒有辦婚禮，等經濟條件好了，我要為漂漂風風光光地補辦一場有意義的婚禮。」李漂漂則說，她的要求很簡單，希望將來能夠拍一套漂亮的婚紗照。

▲李漂漂精心照顧兩個孩子。（圖／翻攝自極目新聞）

韓建濤表示，雖然他和李漂漂組建了事實上的新家庭，但兩人並沒有領取結婚證，「其實辦個證也不麻煩，但我是想給漂漂留條後路。我怕我萬一出了什麼意外，那時候漂漂可以再組建新的家庭，至少在法律上她沒有結過婚。」

李漂漂說，從小和姊姊就失去了父親，生活在一個不完整的家庭裡，她不想再讓兩個孩子有一個不完整的童年，這是她願意和姊夫組建新家庭的主要原因。

韓建濤對李漂漂心懷感激，說她是孩子和他的大恩人。他們沒有要自己的孩子，不少人勸李漂漂生一個，她總回答，「現在家裡條件不好，先把兩個孩子照顧好，讓他們好好讀書，長大成人，其他的以後再說。」

小姨嫁給姊夫，無論是現實中還是網路上，都頗受爭議。2022年5月，韓建濤和李漂漂在網上發布了第一條影片，他們選擇以這種方式在網上公開回應，「與其讓大家在背後議論，還不如我們自己大膽地講出來。」

影片發布後，大批網友表示理解，為他們送上祝福，為李漂漂點讚，還勸她早日擁有自己的親生孩子。但也有網友認為，妹妹和姊夫組建新的家庭有違道德，有悖倫理。

韓建濤說，為了照顧孩子，給孩子們一個完整的家，他們已經不再外出打工，而是選擇在家直播帶貨。他負責制作桃木手工藝品，李漂漂則負責在線直播賣貨，「自己沒有做虧心事，就不怕風言風語。」

李漂漂表示，她會和韓建濤一起努力把兩個孩子照顧好，她會對得起孩子們喊她的每一聲媽媽，「雖然給不了他們真正的母愛，但是我會一直陪伴著他們，直到兄妹倆成家立業，希望姊姊在天上能放心。」