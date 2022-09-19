大火釀4死22傷...彰化喬友大樓9／20開拆　縣府：全力輔導重建新生

▲喬友大樓拆除作業將於明日動工。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣喬友大樓去年6月30日發生大火，造成7樓百香果商旅4死22傷的慘劇，彰化建築師公會鑑定，判定為危樓，拆除工程預計在明(20)日進行，拆除後預計規畫成地下4樓地上20F的大樓，未來縣府也將全力輔導喬友大樓重建新生。

縣府建設處表示，因應喬友危樓拆除在即，已公告請大樓所有權人於8月8日至9月7日期間搬遷大樓私人有價值的物品及停止使用，同時為確認建築物內水電管線遷移及拆除工程界面配合問題，已陸續與電力、電信、自來水、瓦斯等管線單位、路權單位彰化市公所等召開工程協調會議，尤其是大樓地下一樓受電室包含建築物外區域的電力供轉，需注意受電室周邊防護措施管理，確保不因拆除而受損。

目前風速營造有限公司針對喬友大樓拆除工程已提送施工計畫、品質管理計畫及勞工安全衛生計畫等書件，並由監造單位杜風工程顧問公司審查，三大計畫重點在於工程之施工方式及作業流程、風險評估管理、環境影響處理、交通衝擊評估等相關策略因應及處理，期能加速拆除施工進程，順利完成喬友大樓拆除。

▲喬友大樓內部拆除作業。（圖／彰化縣政府提供）