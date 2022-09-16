葉克膜搶命救不回...鹿港分局巡佐留一口氣回家　院方說明傷勢

記者唐詠絮／彰化報導

痛心！彰化鹿港警分局賴姓巡佐（47歲），15日上午7點多騎乘紅牌重機上班，卻在途中與一輛休旅車發生嚴重車禍，賴員卡在車底，當場失去生命跡象，送醫後一度恢復心跳，裝上葉克膜搶命，16日清晨漸漸失去血壓脈搏，要留一口氣回家，院方也說明他遭受嚴重撞擊的傷勢。

▲鹿港分局賴姓巡佐車禍卡車底送醫搶救。（圖／彰基提供）

彰基發言人周志中醫師表示，賴姓警察15日早上在員林發生車禍，然後經員基積極搶救，雖然急救後有生命跡象，很快的轉到彰基總院，經急救後可以把血壓拉到120、130，心跳90下到100下，進一步繼續搶救。

▲鹿港分局賴姓巡佐車禍卡車底。（圖／記者唐詠絮翻攝）

周志中指出，因為賴有嚴重的外傷，經檢查後他的上下顎壓迫性骨折，引起到一個氣腦，空氣在腦部裡面；第二，嚴重的氣血胸，左側的肋骨從第一根斷到第10根，右側的第一根斷到第7根，鎖骨、肩頰骨都是碎裂，所以嚴重的氣血胸導致缺氧，所以經過急救後送到加護病房，下午3點35分裝上葉克膜，一直積極搶救。」

周志中說，今日上午，賴的心臟血壓脈搏漸漸地消失，可能不久會離開，現在還是在還在搶救中，院方尊重家屬，「要留一口氣回去」。