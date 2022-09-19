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疫情升溫「1個班級有17人請假」　教團籲停辦畢旅和校外教學

▲▼北市即起發放國小與幼兒園辦理畢旅與校外教學。（圖／北市教育局提供）

▲疫情升溫，教團呼籲教育部停辦畢業旅行和校外教學。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

疫情升溫，全國確診人數已來到4萬人，中央疫情指揮中心亦預估到9月底、10月初將達到高峰，目前正值學生畢業旅行旺季，許多縣市也已開放辦理跨縣市移動戶外教育，全國教育產業總工會理事長林碩杰指出，一旦學生在出遊途中確診，相關SOP流程並沒有訂定，已有不少基層教師恐慌，呼籲教育部可考慮是否停辦。

林碩杰表示，最近疫情再起，有老師反映，一個班級有多達17個學生確診請假在家，學校又規劃校外教學等活動，尤其畢旅或校外教學，學生在同一部車輛、飯店，擔心密閉群聚導致疫情失控。

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林碩杰進一步指出，學生若在外縣市飯店時身體不適且快篩陽性，是否要就地在飯店單獨房間隔離？同車的同學是否要馬上快篩？是否要出動防疫專車？呼籲教育部應訂定明確的處理流程，「若疫情持續擴大，教育部應考慮暫停辦理畢旅和戶外教學」。

林碩杰說，依據教育部「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，只規定戶外教學活動由旅行業承攬辦理時，要依交通部觀光局訂定的「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，其中「行程中如發現旅客發燒或疑似症狀，應如何處理」，因應措施只有「即刻協助旅客就醫，並避免其再與其他團員接觸」，接下來後續處理的標準流程付之闕如，讓基層教師無所適從。

此外，根據教育部最新的防疫指引，已不要求學生中午用餐必須使用防疫隔板，只要求並避免交談、用餐完畢落實桌面清潔及消毒，但教學現場，導師很難一一禁止學生用餐交談，全教產建議指揮中心及教育部仍應備齊「防疫隔板」等防疫物資，提供各校申請使用。

對此，教育部表示，將與相關處室同仁討論評估後，再進一步回覆。

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