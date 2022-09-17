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台中大學生開學前聚餐嗨唱KTV「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

▲疫情升溫！大學生開學前聚餐唱KTV整班「團滅。（圖／民眾提供）

▲疫情升溫！大學生開學前聚餐唱KTV幾乎整班「團滅。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心統計，台中9月16日本土確診個案新增5294例，較前一周成長31.53%的增幅。但有醫師觀察，中秋節群聚效應已經出現，本周門診的視訊問診人數單日翻5倍。另外，還傳出台中某國立大學學生在開學前聚餐、唱KTV，結果整班幾乎團滅！

▲疫情升溫！大學生開學前聚餐唱KTV整班「團滅」　醫師統計，視訊問診翻5倍。（圖／醫師魏嘉慶提供）

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▲開業醫師魏嘉慶也統計，中秋節效應出現，確診視訊問診數量翻5倍。（圖／醫師魏嘉慶提供）

根據該所國立大學公布資訊，5日開學至9月16日，已經有超過200人確診。「中秋烤肉團圓後，節後變團體確診！」開業醫師魏嘉慶表示，中秋節群聚確診情況明顯增加，門診接到視訊問診需求，單日從過往的2-3人，飆升到10人左右。魏嘉慶也提醒大家，開學後有更多團體活動，大家還是要遵守防疫規則，盡量不要共餐、「去戶外唱歌也是不錯的選擇啊！」

台中市政府統計，16日新增的本土個案中，未滿12歲617例(11.65%)，12-64歲4,179例(78.94%)，65歲以上498例(9.41%)。疫苗接種部分，截至9月16日上午8點為止，台中新冠疫苗第一劑接種人數為275萬9973人，全人口涵蓋率為98.48%，完成第二劑接種人數為257萬8344人，第二劑涵蓋率為92%，第三劑(追加劑)接種212萬3928人，第三劑涵蓋率為75.78%，第四劑(第二次追加劑)接種312萬30人，第四劑涵蓋率為11.13%，總計接種為781萬3413人次。

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