出席2022「創新創業幸福桃園」論壇　邱奕勝：選舉是最競爭行業

▲2022「創新創業．幸福桃園」論壇。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝18日出席桃園市創新創業協會主辦2022「創新創業．幸福桃園」論壇指出，從政逾30年，選舉比任何一個行業還要競爭，從歷屆議員淘汰率就可以發現。因此，擔任地方民代除了要不斷追求新知，為民服務也要隨時創新，否則會被社會淘汰，比如說隨著網路崛起，運用臉書、Line和選民即時的互動，相當重要。

▲黃騏曼理事長(左)感謝邱奕勝議長，分享創新服務。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長說，我的從政之路，從中壢市民代表會主席出發、到擔任一屆議員、兩屆副議長，以及現在已是第三屆議長，2022投入中壢區市議員選戰，尋求蟬連並挑戰四連霸議長寶座，長年來勤耕基層，深知政治人物除了做好服務，行銷也是很重要。這次選舉他以「中壢有議長、建設更成長」為主軸，爭取中壢市民支持，相信投給議長的選票CP值更高。

邱議長也表示，這些年桃園的成長變化非常大，尤其是桃園航空城的推動更是攸關著台灣的經濟發展；針對桃園航空城優先產專區的規劃，並透露是他向鄭市長提出的，受到重視推動的。

桃園航空城優先產專區劃分為9處基地，以發展航空輔助、智慧車輛、國際物流、生物科技、綠色能源、雲端運算等6大優先產業為目標，目前已有多家企業爭相進駐。

▲國民黨桃園市長參選人張善政提出產業政策。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市創新創業協會主辦2022「創新創業．幸福桃園」論壇，於尊爵大飯店舉辦，國民黨桃園市長參選人張善政以及約200名中小企業主參加，由理事長黃騏曼主持；前青輔會主委李永騰擔任引言人，桃園市議長邱奕勝、市議員林政賢(新創會第10屆理事長)、桃園市新創會創會長梁慧琪以及政大教授于卓明、邑昇實業董事長簡榮坤、連鎖韓式料理「韓虎嘯」董事長張雅涵應邀擔任與談。