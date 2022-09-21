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全國最大產業聚落交通便捷　于卓明教授：桃園是宜創業城市

▲于卓明教授肯定：桃園是宜創業城市

▲于卓明教授(右三)指出：桃園是宜創業城市。（圖／新創會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助中小企業面對疫情，強化營運靭性、生存力，桃園市創新創業協會主辦2022「創新創業、幸福桃園」論壇，應邀與談的政大企業管理學系教授于卓明指出，桃園是機場所在、是全國最大的產業聚落、宜創業的城市；面對疫情，中小企業可以發揮彈性優勢，和同業合作克服疫情的衝擊，共創共好共榮。

▲于卓明教授肯定：桃園是宜創業城市

▲于卓明教授(右三)出席2022「創新創業、幸福桃園」論壇，擔任與談。（圖／新創會提供）

專研國際企業管理、創業管理的于卓明教授指出，他曾在美國矽谷待過5年的時間，研究矽谷創業的趨勢，矽谷以IC著名，IC指的是indin(印度人)和Chinese(華人)是在矽谷最多的人，這兩種人中不乏許多的創業家。儘管創業者所面對的挑戰各有不同，但選擇優異的產業環境相當重要。▲于卓明教授肯定：桃園是宜創業城市

桃園是台灣工業產值第一的縣市，工業產值近三兆元，是全國最大的產業聚落，登記落腳桃園的企業和工廠家數有一萬多家，而且行業別涵蓋各領域，任何產業想要發展，找到供應商、找到客戶，桃園是創業者很好的選擇。▲于卓明教授肯定：桃園是宜創業城市

以近年來，疫情造成企業的衝擊變化，一個在桃園的企業，當他面對疫情挑戰，他可以去找他的供應商、他的客戶，一起來討論、一起來合作，運用中小企業具有的彈性優勢，共同來解決疫情所帶來的產業環境變化。

桃園市創新創業協會理事長黃騏曼20日表示，2022「創新創業、幸福桃園」論壇活動，日前於桃園區尊爵大飯店舉行，包括桃園市議長邱奕勝、市議員林政賢(新創會第10屆理事長)、桃園市新創會創會長梁慧琪以及政大教授于卓明、邑昇實業董事長簡榮坤、連鎖韓式料理「韓虎嘯」董事長張雅涵應邀擔任與談，吸引逾200名中小企業主和地方人士參加。

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