快訊／讚馬英九「最好候選人」　陳時中酸蔣萬安：是在衝啥毀

▲陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠迎戰首都選戰，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前稱讚，台北市長參選人蔣萬安是百年來最好的參選人，引發民進黨參選人陳時中18日反駁稱，前總統馬英九才是最佳參選人；陳時中同日下午受訪又說，他指的是藍營裡面，馬英九是最佳參選人，對比蔣萬安自己當立法委員沒有處理好事情，要用司法的手段，又對司法不信任，「那你是在衝啥毀（台語，指做什麼）？」

陳時中今天上午出席「士林北投前瞻路網十年計劃」公布記者會時接受媒體聯訪說，台灣實施選舉制度還沒有進行到100年，不知道黃呂是失言還是過度形容，不過，如果以自己看起來，民主制度後最佳參選人是馬英九，最後結果怎樣他不知道，但如果以市長來看，馬英九是最佳參選人。

此外，陳時中今天下午出席旅北同鄉後援會成立大會前受訪再指，他是指藍營最佳參選人，這個也不用他講，媒體比他更敏銳，自己比就知道了，原因是他後來又選總統也選上啦，如果比較的話，以政務官而言，馬英九也當過相關政務官，有相關行政的歷練，算是一個比較好的人選。

陳時中表示，如果以這次的參選人的狀況，他認為蔣萬安目前當參選人是不合格的，「自己當立法委員沒有處理好事情，要用司法的手段，用司法手段也沒關係，但又對司法又不信任，那你是在衝啥毀？」他說，蔣萬安做立委自己沒把立委職權做好，又要用告的，但對於司法院又不信任，國家體制完全都不信任，「那你跟人家選什麼官員？」

台北市自1994年施行《直轄市自治法》後，規定直轄市市長由市民選舉產生，1994年前總統陳水扁代表民進黨參選市長勝選，1998年馬英九代表國民黨參選勝選並連任，2006年前市長郝龍斌代表國民黨參選並連任，直至2014年市長柯文哲參選並成功連任。