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快訊／台東池上發生規模6.8有感地震　台南4級造成停水、電桿折斷

▲台南市長黃偉哲在臉書指出，在瞭解花東地震災情後，台南尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在臉書指出，在瞭解花東地震災情後，台南尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在臉書指出，在瞭解花東地震災情後，命令台南市消防局特搜隊，以及義消特搜隊集結完畢，整備前往花蓮出發協助救災，尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。

▲台南市長黃偉哲在臉書指出，在瞭解花東地震災情後，台南尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，18日下午2時:44分許巷，台東臺東池上發生規模6.8有感地震，台南最大震度4級，經各區公所回報，尚無大型災情，有部份零星區域停水，目前自來水公司已派員進行搶修中。

一、 自來水停水問題：. 南區：文華里永華路停水。. 中西區：藥王里停水。 東區：裕聖里、小東里、文聖里、崇成里、仁和里、自強里停水。 安平區：天妃里、平安里部分區域停水。 安定區：港口357-8 自來水漏水。

二、歸仁區：七甲里七甲五街98之2號水塔倒塌。東區衛國里，高壓電桿編號：崇誨高幹6右2，高壓電桶上方變壓器，因地震而折斷。請市民朋友保持警覺、留意安全，如有交通號誌故障，請撥1999。若有受困或電梯受困情形，請撥119。市府透過災防通報，隨時掌握各區訊息，並及時解決，祈求一切平安！

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