快訊／花蓮玉里橋斷、樓塌　北市消防局派先遣小組赴花東救災

▲6.8強震，花蓮玉里房屋倒塌。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／綜合報導

今（18）日下午14時44分台東池上發生規模6.8地震，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱。花東也陸續傳出災情，而北市消防局接獲消防署指示，前往花東支援救災，目前第一梯次先遣小組已於下午3時40分先行出發。

北市消防局指出，先遣小組帶隊官楊朝元，共計13人5車2犬即刻前往花蓮玉里分隊。第二梯次人員目前都在消防局二大隊民權分隊（民權大橋下）集結待命出發中。

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

此次地震中，台東、花蓮震度相當大、當地也陸續傳出災情，花蓮玉里傳出有房屋倒塌，目前傷亡不明，初步了解，該棟建物崩塌前內部有4人打破窗戶平安逃生，目前屋內是否還有人員受困，仍待釐清。當地警消正在組織搜救中。

據了解，高寮大橋整條斷裂，從影片可見現場情況相當嚴重，有機車騎士剛好卡在橋中央，但前後橋面全都消失不見，畫面怵目驚心、目前傷亡未知。花蓮玉里鎮高寮大橋是台9線與縣道193線間重要的交通橋梁。

中央氣象局稍早表示，今天這次才是主震，昨晚到今日約70幾次的地震都屬於前震，推估後續不會再有更大規模的餘震。