死後盼成鬼為人們撿開絆腳石　感恩追思會回顧陳綢阿嬤遺世大愛

▲陳綢阿嬤追思會17日舉行。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

畢生投入社福兒少事業的陳綢阿嬤於7月30日辭世，享壽91歲，埔里鎮陳綢兒少家園17日舉辦陳綢阿嬤感恩追思會；縣長林明溱褒揚陳綢畢生行善，行願助人，熱心公益，更以大愛扶弱護兒少，堪稱慈悲的人間菩薩，她的大愛將長存人間，善的薪火不息，永遠庇護需要受幫助的人。

除南投縣長林明溱，縣議員黃世芳、陳宜君、葉仁創、埔里鎮長廖志城、陳綢的義子女及各界人士都到場追思，場面莊嚴而溫馨，眾人都以喜悅的心情追思陳綢阿嬤一生行止。

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財團法人良顯堂社會福利基金會董事長許見宗現場分享陳綢一生慈悲大願的小故事：她因39歲的一場重病改變價值觀和原本平凡的人生，在夫婿林有海支持下變賣土地、房屋，經歷14年協助建造良顯堂等13座廟宇，號召一群志工共同出錢出力、教化人心，不論擔任法院觀護志工、捐贈救護車或溫馨巴士，以及急難救助、濟貧助學、施醫、濟貧、奬學金發放、協助埔里基督教醫院募款建設醫療大樓、戒毒志工等社會公益，都不落人後。

尤其在擔任南投家扶中心義工後，陳綢有感於許多孩子需要可遮風避雨、安心成長的溫馨家園，因此捐地並協助南投家扶興建「陳綢青少年教育園地」，並於良顯堂社福基金會下設置「陳綢兒童及少年服務中心」，提供弱勢兒童課後照顧服務及青少年社區關懷服務。

本著「救一個有問題小朋友，卡贏教三個大學生；只要伊走正途，將來就不會危害社會，對社會就是資源（台語）」的信念，陳綢於80歲高齡時又再度募款籌建「陳綢少年家園（後更名為陳綢兒少家園）」，以法院裁定安置之非行少年及社福保護安置少年為服務對象，挑戰高難度之少年輔導工作，81歲獲總統頒「三等景星勳章」；2020年又成立「靠山咖哩」，輔導家園孩子創就業技能，也能順利重返社會。

林明溱回憶道，陳綢為讓孩子們習得一技之長，曾吐露經費不足的難處，他即藉中國大陸富商陳光標訪台慰助弱勢的機會，引介資源、捐贈1500萬元興建烘焙大樓，讓孩子們學習烘焙咖啡。

許見宗表示，陳綢曾說往生之後不盼能成神，希望當個自由自在的鬼，「在人間撿石頭，避免人們踢到石頭跌倒」；她的慈悲始終如一、企盼大家能一起護持阿嬤的大願，與該基金會攜手幫助更多需要幫助的人，輔導更多迷途的孩子，讓他們能回歸社會，成為有用人才。