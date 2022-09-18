蘇貞昌「昨晚地震零星小災損都即時排除」　鐵路、高鐵已巡查完畢

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和、翁伊森／台北報導

台東縣17日晚間9時42分發生規模6.4強震，全台有感。行政院長蘇貞昌18日表示，謝謝所有災防人員連夜查核各地狀況，所有部會都掌握，雖然有很零星的一些小災損，但都即時排除，也都沒有大狀況，而相關鐵路、高鐵等等也都全線巡查完畢，安全才有通車。

對於關山規模6.4強震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震相當強大，台東池上更測到今年最大震度6強，甚至連台北都明顯搖晃，該地區發生如此大規模地震是非常奇怪的，「一定有我們還不知道的構造存在」 陳國昌表示，由於這次地震規模相當大，所以餘震多是難免的，預估2天內不排除有規模5以上的餘震、5天內不排除有規模4的餘震。

對此，蘇貞昌上午受訪時表示，昨天突然的地震，謝天謝地，謝謝所有災防人員連夜查核各地狀況，所有部會都掌握，雖然有很零星的一些小災損，但都即時排除，也都沒有大狀況，而相關鐵路、高鐵等等也都全線巡查完畢，安全才有通車。

蘇貞昌強調，非常感謝所有相關同仁的辛苦，也向國人報平安，也請國人隨時都要因應各種狀況，大家團結努力，讓台灣平安。

▲台東關山6.4地震。（圖／氣象局）