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慰問枋寮警維護種樹百里交通　蘇貞昌：已編列廳舍改建3.6億

▲行政院長蘇貞昌致贈慰勉枋寮警方投入種樹百里交通秩序員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌致贈慰勉枋寮警方投入種樹百里交通秩序員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

行政院院長蘇貞昌率政院秘書長李孟諺、政委羅秉成、黃致達及警政署長黃明昭，於17日下午前往屏東縣枋寮警分局加祿派出所，對推動政院「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」辛勞執行交通疏導工作的警察表達由衷的感謝，並頒發加菜金及水果禮盒，接受慰勉的單位，有屏東縣政府警察局、支援這項專案的保五總隊及台東縣警察局。

▲行政院長蘇貞昌致贈慰勉枋寮警方投入種樹百里交通秩序員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲行政院長蘇貞昌致贈慰勉枋寮警方投入種樹百里交通秩序員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蘇貞昌表示，恆春半島每年湧入約600萬的遊客，而進出的唯一動線就是屏鵝公路，特別是這項工程開始之初就是在遊客最多的暑假；感謝警政署黃署長立即召集各警察機關動員可因應的資源，也感謝屏東縣政府不畏辛勞，頂住車流的壓力，積極規劃協調工程與交通維持措施；更要感謝在烈日下揮汗辛勞疏導交通的警察同仁們，由於大家的辛勤努力，交通才得以維持順暢；他因此特別安排時間親自來向各位警察同仁們表達感謝之意。

▲行政院長蘇貞昌致贈慰勉枋寮警方投入種樹百里交通秩序員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蘇院長並親自宣布，有關枋寮警分局廳舍改建的工作，行政院已核定補助經費新台幣3.6億元辦理，拜託屏東縣政府加速來推動興建。

蘇院長隨後與在場的員警同仁一一合影，大家都對於能被院長肯定並親自合影感到開心，而女警同仁跟志工夥伴也結伴主動要求與院長合影。

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種樹百里蘇貞昌枋寮警察行政院院長

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