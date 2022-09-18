地震來了怎麼辦？　氣象局曝「室內保命3要訣」：護住頭頸部最重要

▲搭捷運遇地震，請緊握把手或鋼條，放低重心。（圖／翻攝自FB報地震 - 中央氣象局）

記者施怡妏／綜合報導

台東縣17日晚間9時42分發生規模6.4強震，全台有感，中央氣象局臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」公布地震來時，3大保命要訣，室內大致以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則，最重要的事情就是「保護頭頸部」，找桌子作為掩護，並找尋保護書包、公事包等物，防止砸落物擊中頭部。

「報地震 - 中央氣象局」在臉書發文，如果在室內遇到地震，以「趴下、掩護、穩住」作為避難原則。

趴下（Drop）：將頭部和身體壓低。​

掩護（Cover）：盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。​

穩住（Hold on）​：雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。​

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「報地震 - 中央氣象局」指出，最重要的是「保護頭頸部」，台灣有不少國小會發配「防災頭套」，透過厚軟墊、防火的設計，讓小學生可以及時保護自己，不被掉落物砸傷頭部。​當地震發生時，盡量找尋桌子作為掩護，並戴上「防災頭套」，是面臨地震的首要動作，若沒有防災頭套，可利用身旁隨手可得的物品替代，像是使用書包、厚書本、公事包等等來抵禦危險砸落物。

若剛好正在搭乘捷運時也不必慌張，「報地震 - 中央氣象局」指出，捷運會減速，大家別慌張，請緊握把手或鋼條，放低重心；地震停歇後，各位乘客也務必配合站務人員的指示和疏導，一邊使用外套或包包保護頭部，一邊離開捷運系統唷。

此外，根據氣象局地震預報中心的「地震百問」，當大地震發生時應該注意6大項：

1. 在室內者應立即熄滅火源，關閉電源以防火災，然後奔逃至室外空曠地方，但應防外物倒塌（如招牌、屋瓦、廣告燈等）而被擊傷。

2. 如一時無法逃至室外，應選一堅固、高度較矮而重心穩定之家具下（旁）躲避，並遵照趴下(drop)、掩護(cover)、穩住(hold on)的原則，以免被室內落物擊傷。

3. 不可躲在牆邊、河、海堤或山崖附近。

4. 沿海居民應疏遷至高地以防海嘯。

5. 水庫下游地區居民，應防水庫崩塌所引起之山洪。

6. 高樓之居民逃離時，切忌爭先恐後，否則易生跌倒而被踏斃，並使出口擁塞。