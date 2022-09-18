首都選戰倒數69天　陳時中曝聽到「這句話」非常感動

▲陳時中前往文山區輔選黨籍市議員參選人。（圖／陳時中競辦提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數69天，民進黨台北市長參選人陳時中18日上午參與首場議員參選人競選總部成立活動，挺進文山區為黨籍參選人陳聖文站台，隨後轉往內湖區輔選市議員江志銘。他稍早受訪透露，選舉「溫度」越來越高，近日前往夜市、市場拜票，感受到市民給予加油和鼓勵，儘管新聞媒體上的不當攻擊很多，但有市民緊握他的雙手說，「阿中你辛苦了」，其實他心裡是非常感動的。

此外，擔任競選總幹事的立委吳思瑤表示，陳時中團隊競選有3大策略，第一，優先啟動組織固本，鞏固基本支持群；第二，輔以擴大百工百業系統，吸納跨政黨的各產業支持群；第三，再以政策決勝，全面爭取中間選民的認同，目前已完成29場基層見面會，凝聚綠營支持，再加上完成以12個行政區為單位的後援會系統的成立，招募延聘超過6000位顧問級幹部，都成為基層作戰的尖兵。

吳思瑤說，選戰邁入新階段，將進行多位跨黨派市議員的合作結盟，同時積極拓展社會力，截至目前已經成立近10場不同產業別的後援會，9月18日開始迎接陳時中與民進黨市議員候選人聯合競選總部的起跑成立，由文山區、內湖區出發，未來半個月中將完成26場，陳時中將跑遍台北各個角落。

吳思瑤預告，同時社會力後援會的籌組也計畫在未來1個月內逐一組建，超過20場百工百業後援組織陸續展開，可望有效將選票往中間推展，啟動全方位作戰，期待首都市長選舉是一場高規格、高品質的選戰，面對團隊出現失誤，則誠實面對、誠摯致歉，痛定思痛重新出發，「亂流來了，我們一起繫緊安全帶就好」。