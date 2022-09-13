出席英女王國葬？　外交部：熱切盼望能用適當方式表哀悼

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

記者呂晏慈／台北報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行，預計上百位各國元首都將前往現場致意。外交部歐洲司司長陳立國13日在例行記者會表示，目前正在了解英方辦理國葬的相關規劃，另外，外交部長吳釗燮本週將會親赴英國在台辦事處致哀。

陳立國今天表示，英國白金漢宮於9月8日發布女王伊莉莎白二世駕崩的消息後，總統蔡英文及外交部第一時間就透過管道表達我方誠摯悼念與慰問，英方對於蔡總統代表人民的弔唁深表感謝，英國王室和全國人民目前都在為女王的離世哀悼，雖然已經公布國葬訂於9月19日舉行，但是相關規劃必須遵守非常嚴格的儀節。

陳立國說，基於女王的領袖風範深受世人景仰與敬重，外交部及駐英國代表處目前正在了解英方辦理國葬的相關規劃，希望以最適當的方式，向英國王室及政府表達我國政府及人民的哀悼之誠，若有進一步消息，將會適時向各界說明。

媒體追問，英國國葬只有邀請邦交國的元首及其配偶或合作夥伴參加？陳立國說，駐英國代表處的確有相關回報，王室規劃國葬事宜的確有相關規定，但是基於台英關係友好密切，外交部已令駐處同步向英國政府表達，台方熱切希望用適當的方式，表達我國政府及人民對於女王辭世深刻的哀悼，現在還在確認英方如何回應。

此外，陳立國補充，英國在台辦事處剛剛開放各界向女王弔唁，基於仁愛親民，一生對於國家鞠躬盡瘁，為了表達對於女王的崇高敬意及誠摯哀悼，吳釗燮將會親赴英國在台辦事處致哀，至於明確時間仍在安排，會適時對外說明。

▼外交部長吳釗燮擬於本週赴英國在台辦事處致哀。（圖／記者屠惠剛攝）