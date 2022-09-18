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恐又有雙颱！今變天有雨　「秋涼探21℃」時間曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（18日）水氣增多，涼空氣要來了！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，本周可能還會有1到2個熱帶性低氣壓或颱風形成。中央氣象局預報員林定宜說，預估周二北部高溫來到28、29度，低溫下降至21-23度，有秋涼感覺。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天吹西北風，北部、花蓮和台東有不定時短暫陣雨，花蓮和台東降雨可能明顯一些，其他地區多雲到晴，午後宜蘭和各地山區有局部短暫雷陣雨。

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林定宜說，周一依舊吹西北風，北部、花蓮和台東有局部短暫陣雨，其中花蓮和台東降雨可能較明顯；周二偏北風，水氣較少，各地多雲到晴，午後南部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部亦有零星短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜表示，周二北部高溫下降2、3度，可能來到28、29度，低溫可能下降1、2度，來到21-23度，早晚比較涼，有秋涼感覺。

林定宜指出，周三、周四各地多雲到晴為主，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周五、周六水氣稍增加，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

廖于霆說，預料周一下半天起，北部、東北部天氣將有所變化，因北風南下，帶來一波近期較明顯的涼空氣，周二北部、東北部高溫將下降到26-29度，夜晚低溫則在22-23度之間，感受上來說應該有較明顯涼意，可能要拿出薄外套了；中南部跟花東地區影響較小，日夜高低溫略降1度。

廖于霆分析，菲律賓東方海面持續有熱帶擾動活躍，本周可能還會有1到2個熱帶性低氣壓或颱風形成，一旦有颱風或熱帶低壓在台灣附近活動，就要留意它們可能對台灣的天氣影響，所以雖然未來幾天天氣較穩定，但若有規劃周末行程的朋友，還是要隨時關注天氣，尤其是熱帶擾動發展的變化。

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