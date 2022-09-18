一夜連45震！震央：台東、花蓮、高雄　今早又震了

記者陳俊宏／台北報導

一夜連45震！台東縣關山鎮17日晚間9時42分發生規模6.4強震後，又發生44起餘震，有42起在台東縣，另兩起分別在花蓮縣和高雄市。

▲餘震不斷。（圖／氣象局）

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根據中央氣象局的地震報告，最新有感地震是今天（18日）清晨6時5分各發生芮氏規模4.3和4.0的有感地震，兩起相隔僅4秒，一起震央位於台東縣池上鄉，地震深度9.1公里，台東縣最大震度4級、花蓮縣3級。

而另一起規模4.0地震發生在高雄市桃源區，地震深度11.9公里，嘉義縣、高雄市最大震度3級、台南市2級、嘉義市、雲林縣和南投縣各1級。

對於關山規模6.4強震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震相當強大，台東池上更測到今年最大震度6強，甚至連台北都明顯搖晃，該地區發生如此大規模地震是非常奇怪的，「一定有我們還不知道的構造存在」；自1973年起至今，該地只有發生7次規模5以上地震，僅一次規模超過5.5，這裡的地震真的非常稀少。

▲▼今早最新兩起地震。（圖／氣象局）



陳國昌指出，從以前的地震分布也看不出來，該地區有破壞性或破碎帶存在，因此最初以為與池上斷層有相關；不過，根據後續的定位結果研判，雖這次地震與池上斷層很接近，實際上與池上斷層沒有直接的關聯性，但因地震規模非常大，有可能會引發池上斷層錯動。

陳國昌說，這次地震規模相當大，所以餘震多是難免的，預估2天內不排除有規模5以上的餘震、5天內不排除有規模4的餘震。

陳國昌表示，這次地震應該與板塊推擠有關，由於該地區的地質結構影響，在主震發生後雖然會有一連串餘震，但能量衰退很快，不用擔心未來會有更大餘震發生。

▼台東關山規模6.4地震。（圖／氣象局）

