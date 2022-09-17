馬斯克初戀女友拍賣熱戀小物　500萬入袋！自爆全為了「他」

▲葛溫一直保存著過去交往時留下的紀念品。（圖／翻攝自RR Auction，下同）

實習記者任庭儀／編譯

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）大學時期女友近日拍賣兩人過去熱戀時的舊物，賺進16.5萬美元（約515萬台幣），將用於支付繼子的大學學費。

據《美聯社》報導，今年48歲來自南卡羅萊納州（South Carolina）的葛溫（Jennifer Gwynne）大學時曾與如今的世界首富馬斯克交往。當時就讀賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的兩人因一同擔任宿舍顧問而相戀，直到畢業後不敵遠距離分開。

葛溫一直保存著過去交往時留下的紀念品，在讀到一篇關於馬斯克親筆批改過的考卷在拍賣會上高價售出的報導後，產生了將在一起時的紀念品與照片拍賣的想法。儘管這對過去的戀人自27年前分手後就斷了聯繫，馬斯克將自己推特個人照更換為拍賣品之一的個人照，或許是為了表示支持。

在這些拍賣品中，目前出價最高的是馬斯克送給葛溫的一條翡翠金項鍊，以5.1萬美元（約160萬台幣）售出。其次則是馬斯克寫給葛溫的生日卡片，以近1.7萬美元（約53萬台幣）售出。葛溫現已婚並育有一繼子，計畫將此次拍賣收益用以支付繼子的大學學費。

▼目前出價最高的是馬斯克送給葛溫的一條翡翠金項鍊，其次是馬斯克寫給葛溫的生日卡片。（圖／翻攝自RR Auction）