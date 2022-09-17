新北單身聯誼文青行旅！萬里姻緣來相會　12對配對成功

▲新北單身聯誼12對配對成功。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局今（17日）在金山朱銘美術館及萬里薆悅酒店野柳渡假館舉辦第三場單身聯誼活動，有60名單身男女漫遊美術館超大園區，尋找愛情雕像，並在薆悅酒店感受浪漫碧海藍天、品嚐百匯饗宴及大玩桌遊派對，一整天文青行旅歡笑滿滿、譜出篇篇戀曲，最後共12對配對成功。

民政局表示，新北單身聯誼活動透過豐富有趣的互動遊戲及浪漫交流時光，今年前兩場再創佳績，配對率高達49.12%，共29對配對成功，也讓活動詢問度爆表，場場報名秒殺，許多參加男女更是半夜線上搶名額，希望能在活動中為自己找到友誼、愛情、歡笑與幸福。

▲新北單身聯誼活動從「愛情疊疊樂」遊戲中炒熱氣氛。

活動從「愛情疊疊樂」、「真心話不冒險」等遊戲中炒熱氣氛，並引導參加男女分享彼此興趣及擇偶價值觀，還以興趣分組探索朱銘美術館、尋找愛情雕像、趣味三連拍，每次近距離接觸都讓人悸動；在「天黑請閉眼」、「誰是臥底」等桌遊中，更多想像力互相碰撞，歡笑聲此起彼落，愛情不覺悄然萌芽。

設計師林先生表示，因為自己個性害羞，感覺離結婚越來越遠，聽說新北民政局辦的聯誼活動，工作人員會引導大家互動聊天交朋友，不會冷場與尷尬，才放心踏出第一步，並特別熬夜搶到名額，很開心今天認識了很多新朋友，期待能和有緣人成為靈魂伴侶。

▲透過桌游互動遊戲培養默契增添趣味。

在學校任職的鄭先生說，年初在某抽獎活動中，幸運抽中霞海城隍廟月老御守，而且同一獎項還中2次，也許是月老的暗示緣份將到，果然在這次聯誼活動中找到心儀對象，盼能配對成功、順利脫單。

特別的是，此次還有女軍官報名參加，服役陸軍的蔡小姐說，軍人工作環境封閉，非工作時間也相對沒有那麼自由，少有機會認識駐地外異性，透過這次豐富有趣的互動遊戲，擴大交友圈，還有美食美景相伴，讓人非常輕鬆自在。

民政局表示，此次單身聯誼參與者男生一半以上為工程師，女生以行政相關工作居多，配對成功者都可獲得配對紀念品及地方特產等禮物。民政局提醒，第4、5場活動已報名額滿，第6場活動將在10月11日零時開放網路報名，想參加的民眾記得把握機會，相關資訊可至「新北市政府民政局」網站查詢。

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